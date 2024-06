Venom Horse, l’élément préféré des comics dans Venom: The Last Dance

Le film Venom: The Last Dance de Kelly Marcel va introduire le Venom Horse, une fusion insolite du symbiote avec un cheval.

Tl;dr Venom: The Last Dance présente une nouvelle fusion symbiote avec un cheval.

Le film explore les limites et les possibilités des symbiotes.

Le trailer de Venom: The Last Dance suggère une invasion de symbiotes sur Terre.

Venom: The Last Dance sortira le 23 octobre 2024 au cinéma.

Une rencontre inédite entre un symbiote et un cheval

Le trailer de Venom: The Last Dance a dévoilé une rencontre pour le moins surprenante : la fusion du symbiote avec un cheval. Cette liaison, baptisée “Venom Horse”, est une véritable ode à l’originalité des symbiotes Marvel. Initialement, le symbiote Venom était un costume extraterrestre pour Spider-Man. Depuis, il a évolué en une race alien qui s’est diffusée dans chaque recoin de l’univers Marvel. Ce nouvel opus de Sony Pictures, confirmé comme le dernier de la franchise, promet de passionnantes surprises.

Un aperçu des capacités des symbiotes

Le cheval symbiotisé offre un spectacle épique et inédit dans Venom: The Last Dance. Après sa fusion avec Venom, le cheval se voit doté de tous les attributs classiques de Venom : peau noire alien, yeux blancs, rangées de dents et longue langue. En plus d’offrir un moyen de transport boosté à Eddie Brock, le personnage incarné par Tom Hardy, le cheval voit sa puissance, sa force et sa vitesse considérablement amplifiées. Cette scène annonce les intrigues captivantes qui nous attendent dans le dernier film Venom, prévu pour octobre 2024.

Un univers de possibilités

Le concept des symbiotes est simple, mais offre une infinité de possibilités. Dans l’univers Marvel, chaque personnage a pu être “venomisé” à un moment donné. Du surprenant Venom Wolverine à la Veuve Noire, en passant par Groot et Jeff le requin terrestre, tous ont fait l’expérience de la fusion. Les symbiotes sont un élément essentiel de l’univers Marvel, ajoutant une touche d’imprévu et d’excitation à chaque histoire.

Une fin de trilogie prometteuse

Le trailer de Venom: The Last Dance suggère une invasion imminente de symbiotes sur Terre. Face à cette menace, Eddie Brock et Venom devront une nouvelle fois sauver le monde, comme ils l’ont fait dans le premier film de la trilogie. Cette conclusion promet d’être aussi dramatique qu’excitante, montrant les symbiotes dans toute leur versatilité.