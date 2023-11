Venom 3 devrait être la dernière danse de Tom Hardy avec le symbiote

Le comédien britannique Tom Hardy laisse entendre qu'il n'incarnera plus le personnage Eddie Brock après Venom 3.

Alors que Venom 3 revient en production après la grève de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), Tom Hardy semble prêt à terminer un chapitre de sa carrière :

“The Last Dance” (La dernière danse). Heureusement, nous sommes de retour pour le tournage de Venom 3 et je voudrais prendre un moment pour remercier toutes les équipes qui ont participé au voyage depuis le premier film jusqu’à aujourd’hui, tous nos fantastiques acteurs et membres du personnel – de bons amis et la famille – nous avons parcouru un long chemin – ce voyage a été et continue d’être très amusant – il y a toujours des tournants difficiles à prendre quand on travaille, mais ce n’est pas aussi difficile quand on aime ce que l’on fait et quand on sait que l’on a du bon matériel et le soutien d’une équipe formidable.

'Venom 3' Resumes Production Post-Strike https://t.co/PS0etJBb7a — The Hollywood Reporter (@THR) November 24, 2023

Il a ajouté :

Lorsque l’on est entouré de collaborateurs talentueux et passionnés ainsi que de personnes que l’on aime et dont on se soucie, il n’y a rien de mieux. Je tiens à dire très brièvement à quel point je suis fière de ma directrice, partenaire d’écriture et amie de longue date, Kelly Marcel. Te voir prendre la barre sur ce projet me remplit de fierté, c’est un honneur. La confiance, l’intuition, l’instinct sont toujours au rendez-vous. Je te soutiens à 100%. Comme toujours. Et j’adore travailler avec toi et te voir relever de plus grands défis à chaque fois. Et à mon grand ami, chef opérateur et frère Jacob, tu me ressembles toujours autant, mon pote. A bientôt pour une belle aventure !

Une diffusion en novembre 2024 pour Venom 3

Venom 3 devait initialement sortir au cinéma le 12 juillet 2024, mais a été repoussé au 8 novembre 2024, lorsque la grève a pris fin, afin de donner plus de temps pour terminer le tournage et achever le travail de postproduction. Tom Hardy revient en principe pour la dernière fois dans Venom 3 dans le rôle d’Eddie Brock/Venom, un journaliste d’investigation qui est l’hôte d’un symbiote extraterrestre qui lui confère des capacités surhumaines et un alter ego violent. En outre, Juno Temple et Chiwetel Ejiofor ont été choisis pour des rôles non divulgués, celui de Juno Temple étant décrit comme un personnage principal.

Écrit et réalisé par Kelly Marcel (pour ses débuts de réalisatrice), à partir d’une histoire qu’elle a imaginée avec Tom Hardy, et produit par Columbia Pictures pour Sony Pictures Entertainment, Venom 3 est appelé à être le sixième film du Sony’s Spider-Man Universe ainsi que la suite de Venom (2018) et Venom : Let There Be Carnage (2021).