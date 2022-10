Venom 3 : la réalisation est confiée à Kelly Marcel

La scénariste Kelly Marcel va réaliser le troisième film de la licence Venom pour Sony Pictures Entertainment.

En plus d’écrire l’histoire de Venom 3, à partir des comics créés par David Michelinie et Todd McFarlane, aux côtés de l’acteur britannique Tom Hardy, qui incarne Eddie Brock sur le grand écran, Kelly Marcel (The Changeling, Cruella, Terra Nova) va succéder à Ruben Fleischer et Andy Serkis au poste de réalisatrice. Considérée comme une des architectes de l’univers de Venom, Kelly Marcel a toujours été sur la même longueur d’onde avec Tom Hardy lorsqu’il s’agissait de façonner l’histoire de l’anti-héros, et à l’approche du chapitre final, les deux partenaires sont en phase avec la direction qu’ils veulent prendre.

EXCLUSIVE: After writing and producing the first two Venom films, Kelly Marcel is ready to make the jump into the directors chair as sources Deadline she is set to direct Marvel and Sony Pictures’ ‘Venom 3’ starring Tom Hardy https://t.co/uPuFxYyuJ8

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 28, 2022