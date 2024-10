Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Marvel confirme officiellement la mort de Scarlet Witch

La mort officielle de la Scarlet Witch dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness confirmée par Marvel. Oseriez-vous découvrir comment ?

Tl;dr Scarlet Witch meurt dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La fin de Scarlet Witch est décevante et pourrait avoir été mieux gérée.

Il est possible que le personnage revienne grâce à l’introduction de variantes dans l’Univers Cinématographique Marvel (MCU).

La Fin Tragique de Scarlet Witch

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nous découvrons avec effroi que le personnage de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff, n’a pas survécu. Cette annonce a été confirmée par Marvel dans le livre Marvel Studios’ The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline. Le destin de Wanda demeure incertain jusqu’à la fin du film, lorsque la sorcière est écrasée par des rochers. Cependant, dans l’univers MCU, la mort d’un personnage n’est pas toujours définitive.

Un Parcours Tourmenté

Scarlet Witch a connu un parcours semé d’embûches dans le MCU. Après avoir perdu sa famille et son frère, elle a été l’objet d’expériences et a dû sacrifier Vision, son amour, en vain. Sa quête pour retrouver ses enfants la conduit à commettre des actes monstrueux, causant la destruction et la mort. Son sacrifice final, bien qu’héroïque, marque une fin décevante pour ce personnage qui méritait mieux.

Une Porte Ouverte pour le Retour de Scarlet Witch

Malgré la mort de Wanda, la saga du multivers offre une possibilité de retour pour ce personnage emblématique. Avec l’arrivée des variantes, il est possible que Wanda puisse réapparaître sous une forme différente. D’autant plus que ses pouvoirs, qui lui ont permis de modifier la réalité dans la série WandaVision, pourraient être utilisés pour justifier son retour.