Ces personnages incroyables du MCU sous-exploités dans les films

De nombreux personnages de l'Univers Cinématographique Marvel sont sous-exploités.

Des personnages de l'Univers Cinématographique Marvel sous-exploités

Au fil des années, l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) a connu un succès fulgurant, attirant des millions de spectateurs. Cependant, le MCU a aussi été critiqué pour la façon dont il a traité certains de ses personnages. De nombreux personnages, malgré leur potentiel, n’ont pas eu l’occasion de briller pleinement.

Le problème des « méchants » dans le MCU

Parmi les personnages les plus sous-exploités, on trouve de nombreux « méchants ». C’est notamment le cas d’Ultron, l’un des adversaires les plus redoutables des Avengers dans les bandes dessinées, qui a été tué trop tôt dans le MCU. Le même sort a été réservé à MODOK, un classique antagoniste de Iron Man et des Avengers, qui a été transformé en une blague mal rendue.

Des héros sous-estimés

Mais les « méchants » ne sont pas les seuls à avoir été négligés. Des héros comme Quicksilver, le frère de Wanda Maximoff, ou La Guêpe, l’un des membres fondateurs des Avengers dans les bandes dessinées, ont également été sous-estimés. Quicksilver a été tragiquement tué par balle malgré son pouvoir de vitesse, tandis que La Guêpe n’a jamais eu l’occasion de briller hors de l’ombre de Scott Lang, alias Ant-Man.

Des opportunités manquées

D’autres personnages, comme Goliath, un autre utilisateur des particules Pym, ou Jane Foster, qui devient le Mighty Thor, auraient pu être mieux utilisés. Malgré le talent de Laurence Fishburne, Goliath n’a jamais été incorporé en tant que héros actif. Quant à Jane Foster, malgré une performance remarquable dans Thor : Love and Thunder, son retour a été gâché par une maladie terminale qui limite son temps en tant que héros.