L’Univers Cinématographique Marvel néglige son meilleur remplaçant pour Spider-Man

Malgré son succès, Spider-Man ne peut rester indéfiniment dans l'Univers cinématographique Marvel (MCU).

Tl;dr Malgré son succès, Spider-Man ne peut rester indéfiniment dans l’Univers cinématographique Marvel (MCU).

Kamala Khan, alias Ms. Marvel, pourrait être la remplaçante idéale de Peter Parker.

Malgré une note élevée sur Rotten Tomatoes, le spectacle de Ms. Marvel a enregistré des chiffres d’audience faibles sur Disney Plus.

Un échec au box-office pour le premier film de Ms. Marvel souligne les défis à relever pour établir son héritage dans le MCU.

Une nouvelle ère pour l’Univers cinématographique Marvel

Après sept ans d’aventures palpitantes, le Spider-Man de Tom Holland, malgré sa popularité, ne peut éternellement rester au centre de l’Univers cinématographique Marvel (MCU). Alors que la Saga du Multivers approche de sa fin, le MCU doit se concentrer sur l’introduction de nouveaux personnages pour combler le vide laissé par Peter Parker.

Un nom se démarque particulièrement : Kamala Khan, plus connue sous le nom de Ms. Marvel. Après avoir aidé à sauver la Terre dans The Marvels, elle s’est solidement établie en tant que nouvelle super-héroïne adolescente de MCU, prête à prendre la relève de Spider-Man.

Ms. Marvel, une héroïne prometteuse

Comme Peter Parker, Kamala Khan est un personnage frais et attachant. Avec son humour et sa vivacité, elle a été l’un des points forts de The Marvels. La série Ms. Marvel est d’ailleurs la production MCU la mieux notée sur Rotten Tomatoes, devançant de 2% Black Panther.

Cependant, malgré cette reconnaissance critique, l’audience de Ms. Marvel sur Disney Plus est la plus faible de toutes les séries MCU, avec seulement 780 000 vues à sa sortie. En comparaison, la première de Loki, la série MCU la plus regardée sur Disney Plus, a attiré 2,5 millions de téléspectateurs.

Des défis à relever

Malgré le potentiel de Kamala Khan, son premier film, The Marvels, n’a engrangé que 200 millions de dollars au box-office mondial. Ce résultat décevant, combiné au faible taux de visionnage de sa série, souligne les défis auxquels Ms. Marvel est confrontée pour s’imposer dans le MCU.

Il est donc essentiel que le MCU mette tout en œuvre pour renforcer la popularité de Ms. Marvel avant le lancement des Young Avengers, afin de lui donner le rôle de premier plan qu’elle mérite.