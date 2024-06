Tout savoir sur le film live-action Spider-Man avec Miles Morales

Un film live-action mettant en vedette Miles Morales est en cours de développement chez Sony. Cette adaptation cinématographique ambitionne de retranscrire l'authenticité et la richesse culturelle du Spider-Man moderne.

Tl;dr Miles Morales, le Spider-Man de l’univers Ultimate de Marvel, se prépare pour un film en live-action.

La productrice Amy Pascal a confirmé le développement du projet sans donner de date de sortie précise.

Il s’agirait du premier film en live-action mettant en scène Miles Morales, jusqu’alors présenté dans des films d’animation.

L’existence de Miles Morales dans l’univers cinématographique Marvel a été confirmée par divers indices.

Un nouveau Spider-Man s’apprête à tisser sa toile

Après avoir conquis le public dans la saga animée Spider-Verse, Miles Morales, le héros de l’univers Ultimate de Marvel, se prépare à faire ses débuts en live-action. Ce jeune personnage, qui a endossé le costume de Spider-Man à l’âge de 13 ans, a joué un rôle significatif dans l’histoire de Spider-Man chez Marvel Comics. Une adaptation en live-action de son histoire est désormais en préparation.

De l’animation à la réalité

Depuis 2018, Miles Morales a fait plusieurs apparitions réussies dans l’univers cinématographique de Sony, notamment dans les jeux vidéo mettant en scène lui et le Spider-Man original, Peter Parker. Mais c’est la première fois que son histoire sera transposée dans un film en live-action. Les détails concernant ce projet sont encore flous, mais la productrice Amy Pascal a confirmé que “tout cela se produira en temps voulu”.

L’attente se prolonge

Pourtant, il faudra patienter avant de voir Miles Morales en chair et en os sur grand écran. Amy Pascal a en effet précisé que ce film n’aurait lieu qu’après la production de deux autres films. Le producteur de la franchise Spider-Verse, Christopher Miller, a par la suite éclairci cette déclaration, indiquant que les deux films en question étaient la suite animée, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, et un autre film live-action de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Miles Morales existe déjà dans le MCU

Malgré cette attente, plusieurs indices ont déjà révélé l’existence de Miles Morales dans le MCU. En effet, dans le film Spider-Man: Homecoming de 2017, l’acteur Donald Glover apparaît brièvement sous les traits d’Aaron Davis, l’oncle de Miles Morales. Ce dernier a même mentionné son neveu dans une scène coupée du film. Les références à Miles Morales se poursuivent dans Spider-Man: No Way Home où Electro, incarné par Jamie Foxx, évoque l’existence d’un Spider-Man noir quelque part dans le multivers.