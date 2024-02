Pourquoi Docteur Strange acquiert-il un troisième œil à la fin de Multiverse of Madness ?

La fin de Multiverse of Madness a vu Docteur Strange acquérir un troisième œil, laissant le public dans un flot de questions.

Tl;dr Le troisième œil de Docteur Strange est apparu à la fin du film Multiverse of Madness.

Il représente la sagesse du sorcier Agamotto et permet de voir les véritables intentions des ennemis.

Il pourrait être une conséquence directe de l’utilisation du Darkhold, qui corrompt tout être qui l’utilise.

Cela pourrait indiquer que Docteur Strange se dirige vers un chemin similaire à celui de Sinister Strange, qui a également utilisé le Darkhold.

Le mystère du troisième œil de Docteur Strange

Les spectateurs ont été laissés dans l’incertitude à la fin du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec l’apparition d’un troisième œil sur le front de Docteur Strange. Ce nouveau développement a suscité de nombreuses questions, notamment sur la signification de ce troisième œil.

Docteur Strange, maître des arts mystiques, possède une vaste gamme de capacités magiques, allant de la téléportation à la projection astrale. Cependant, le troisième œil, un outil que l’Ancien avait seulement évoqué lors de leur première rencontre en 2016 dans le film Doctor Strange, n’avait jamais vraiment fait son apparition dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) avant le combat de Strange contre la Sorcière Rouge.

Le Darkhold et le troisième œil

Le seul autre personnage connu pour posséder ce troisième œil est Sinister Strange, qui l’a acquis après avoir utilisé le Darkhold de son univers pour voyager dans d’autres réalités et tuer ses variants multiversels. Cela semble suggérer que le troisième œil est une conséquence directe de l’utilisation du Darkhold, laissant penser que le variant de Docteur Strange est condamné à suivre un chemin similaire.

Cependant, l’apparition du troisième œil de Docteur Strange n’est pas une invention pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il existe dans les bandes dessinées Marvel, et son introduction dans le MCU dans la scène post-crédits de Doctor Strange 2 est une évolution significative pour le personnage de Stephen Strange.

La signification du troisième œil

Dans les bandes dessinées, le troisième œil de Docteur Strange est une manifestation organique de l’Œil d’Agamotto. Il représente la sagesse du sorcier Agamotto et de ses confrères Vishanti, permettant à Strange de voir les véritables intentions de ses ennemis et de briser les illusions magiques. Le troisième œil de Docteur Strange est à l’origine un signe d’un niveau de conscience supérieur, et il ne peut être utilisé que par ceux dont les âmes sont dépourvues de corruption.