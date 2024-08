Spider-Man : vers un reboot du « SonyVerse » ?

Un reboot du Sony's Spider-Man Universe pourrait être en préparation, avec l'objectif de redéfinir l'univers et ses héros.

Tl;dr Le Sony’s Spider-Man Universe (SSU) pourrait subir un reboot après la sortie de Kraven the Hunter.

Les films de l’univers Spider-Man de Sony ont rencontré un succès mitigé, Venom étant le plus rentable.

Il n’y a pas de nouveaux films annoncés pour le Sony’s Spider-Man Universe après 2024.

Venom: The Last Dance pourrait être le dernier film de la franchise Venom.

Un reboot de l’univers Spider-Man de Sony

Après la sortie de Kraven the Hunter en décembre prochain, plusieurs signes indiquent que le Sony’s Spider-Man Universe, anciennement Sony Pictures Universe of Marvel Characters et parfois appelé « SonyVerse », pourrait être relancé par Sony Pictures Entertainment. Cet univers est censé être la réponse de Sony au MCU de Marvel, exploitant la prestigieuse propriété intellectuelle de Spider-Man dont le géant japonais détient les droits.

Des succès mitigés pour les films Spider-Man de Sony

Les films du SSU ont connu des hauts et des bas. Venom reste le film le plus rentable avec un chiffre d’affaires de 856 millions de dollars à l’échelle mondiale. Cependant, Morbius et Madame Web ont été des échecs.

Voici un aperçu des performances des films de l’univers Spider-Man de Sony :

Venom (2018) – 856,081,053 dollars – Score des critiques Rotten Tomatoes : 30%

Venom: Let There Be Carnage (2021) – 501,546,922 dollars – Score des critiques Rotten Tomatoes : 57%

Morbius (2022) – 162,759,437 dollars – Score des critiques Rotten Tomatoes : 15%

Madame Web (2024) – 100,298,817 dollars – Score des critiques Rotten Tomatoes : 11%

Aucun nouveau film annoncé après 2024

À ce jour, aucun nouveau film n’a été annoncé pour le Sony’s Spider-Man Universe après 2024, ce qui pourrait indiquer un potentiel reboot de la franchise. De plus, le film El Muerto a été annulé, ce qui suggère des changements majeurs dans la stratégie de Sony Pictures Entertainment.

Venom: The Last Dance, le dernier film de la franchise Venom ?

Comme son nom l’indique, Venom: The Last Dance pourrait être le dernier film de la franchise Venom. Cela coïncide avec les déclarations de Tom Hardy, la star de la franchise, qui a suggéré que Venom 3 serait sa dernière apparition en tant qu’Eddie Brock.