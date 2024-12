Kraven le Chasseur : un clin d’oeil à Spider-Man dans les huit premières minutes

Les huit premières minutes du film Kraven the Hunter dévoilent un clin d'œil discret à Spider-Man issu des bandes dessinées, ajoutant une couche supplémentaire d'excitation pour les fans du célèbre super-héros.

Un aperçu de « Kraven the Hunter »

Le film « Kraven the Hunter », dont les huit premières minutes sont désormais disponibles en ligne, offre aux fans un aperçu captivant. Dans ces premières scènes, Kraven, interprété par Aaron Taylor-Johnson, infiltre une prison pour éliminer un chef de la mafia. Le numéro de la prison, 0864, n’est pas un choix anodin.

Un clin d’œil à l’histoire de Spider-Man

Ce numéro fait référence à l’histoire de Spider-Man. En effet, le personnage de Kraven fait sa première apparition dans le numéro 15 de la série « The Amazing Spider-Man », publiée en août 1964. Cette référence subtile est un clin d’œil amusant aux fans de la première heure.

Une distribution solide et une histoire prenante

Outre Taylor-Johnson, le film comprend également une distribution de soutien comprenant Ariana DeBose, Christopher Abbott et Russell Crowe. Selon Sony, l’intrigue se déroulera « avant sa notoire vendetta contre Spider-Man » et racontera « l’histoire viscérale de la création de l’un des méchants les plus emblématiques de Marvel ».

Un appel du réalisateur

Le réalisateur J.C. Chandor a tenu à rassurer les spectateurs potentiellement déçus par d’autres productions Marvel de Sony, comme « Madame Web ». Il les invite à donner une chance à son film, malgré les critiques négatives reçues par certaines adaptations précédentes.