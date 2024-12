L’avenir de l’univers Spider-Man de Sony est-il menacé si le film Kraven the Hunter échoue ?

Si le film sur Kraven le Chasseur échoue, est-ce que cela signifierait la fin pour l'univers de Spider-Man chez Sony ?

Tl;dr Le succès de Sony’s Spider-Man Universe repose sur le film « Kraven the Hunter ».

Les précédents projets ont connu des échecs au box-office et n’ont pas suscité l’engouement attendu.

En cas de flop de « Kraven the Hunter », l’univers cinématographique pourrait être menacé.

Le sort du Spider-Man Universe entre les mains de Kraven

L’avenir du Spider-Man Universe de Sony repose sur les épaules de Kraven the Hunter. Cet univers interconnecté, lancé en 2018 avec le film Venom, devait générer une série de projets lucratifs pour Sony/Columbia Pictures. Cependant, seul Venom a connu un succès mondial incontestable au box-office, tandis que le troisième volet a sous-performé aux États-Unis.

Une position précaire pour le Spider-Man Universe de Sony

Les tentatives de reproduire le succès de Venom avec Morbius et Madame Web n’ont pas été couronnées de succès. Le Spider-Man Universe de Sony se trouve donc dans une situation délicate. Sa survie dépendra du succès de Kraven au box-office. Mais que se passera-t-il si Kraven the Hunter échoue ? Cela signifierait-il la fin de cet univers cinématographique ?

Un avenir incertain pour l’univers Spider-Man de Sony

La perspective de nouveaux épisodes du Spider-Man Universe de Sony ne semble pas très prometteuse. Aucun nouveau projet non-Venom n’a commencé à être tourné dans cette série depuis Madame Web en juillet 2022. Des productions très attendues comme El Muertro et le film Sony/Marvel sans titre d’Olivia Wilde sont restées bloquées en développement. De plus, il y a eu peu de bruits concernant le film de Donald Glover, Hypno-Hustler, ces deux dernières années. Aucun film n’est prêt sur la liste du Spider-Man Universe de Sony, même si Kraven the Hunter s’avère être un succès à la John Wick 4.

De plus, face à la fin du parcours de Tom Hardy en tant qu’Eddie Brock/Venom, la confiance dans la pérennité de cette saga semble s’éroder. Avant même la sortie de Kraven the Hunter, on a l’impression que Sony commence à se désengager de cette franchise. Pendant ce temps, une autre adaptation Sony/Marvel gagne en popularité : l’univers animé Spider-Verse. Ces deux films ont reçu l’accueil enthousiaste des fans et ont généré les recettes au box-office que le Spider-Man Universe de Sony était censé produire. Sony a donc une autre franchise non-MCU sur laquelle se concentrer.

Le déclin des super-héros au box-office

Les films de super-héros des années 2020 ont connu des performances au box-office de plus en plus erratiques. Les époques où un film de Venom pouvait facilement rapporter plus de 800 millions de dollars dans le monde sont révolues. De nos jours, même Ant-Man et la Guêpe : Quantumania peine à atteindre les 500 millions de dollars à l’échelle mondiale, tandis que des titres MCU comme The Marvels ne parviennent pas à dépasser les 100 millions de dollars aux États-Unis. Ces films de super-héros tirés de la galerie des méchants de Spider-Man étaient censés être des succès faciles au box-office pour Sony/Columbia. Cependant, avec des films comme Morbius et Madame Web qui perdent de l’argent, l’incitation à poursuivre le Spider-Man Universe de Sony est moindre. Ce qui semblait être une excellente idée pour les dirigeants en 2018 semble beaucoup plus risqué six ans plus tard.

Mais tout cela pourrait être balayé si Kraven the Hunter réalise un carton au box-office. Si ce film avec Aaron Taylor-Johnson en vedette devient un succès financier, on peut parier que Sony se hâtera de préparer Sinister Six, Silver & Black, et un film solo pour The Wall pour le Spider-Man Universe de Sony. Pour l’instant, toutefois, il semble qu’il faudrait un succès exceptionnel au box-office pour inverser la tendance actuelle du Spider-Man Universe de Sony. À moins d’un miracle, Kraven the Hunter sera probablement la fin de la route (du moins pour l’instant) pour la franchise.