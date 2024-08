La suite de John Wick: Chapter 4 sera une série télévisée

Après John Wick Presents: Ballerina, John Wick: Caine et The Continental: From the World of John Wick, la franchise John Wick va continuer à enrichir son lore avec la série télévisée John Wick: Under the High Table.

Tl;dr John Wick: Under the High Table est en préparation chez Lionsgate.

Keanu Reeves sera producteur exécutif, mais n’apparaîtra pas à l’écran.

L’histoire suivra de nouveaux personnages qui défient « La Grande Table ».

John Wick: Under the High Table est une suite directe de John Wick: Chapter 4.

Une nouvelle ère pour John Wick

La franchise d’action John Wick continue de s’étendre sur le petit écran avec l’annonce d’une suite télévisée, John Wick: Under the High Table. Initialement introduite par le film éponyme de 2014, la saga suit un ex-tueur à gages tiré de sa retraite pour se venger. Ce qui a commencé comme une simple franchise d’action est devenu un phénomène cinématographique grâce à sa réalisation élégante et le charisme de Keanu Reeves.

'John Wick 4' Sequel Series From Keanu Reeves & Chad Stahelski Heats Up TV Marketplace https://t.co/hv4LB8ECFa — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 5, 2024

Du cinéma à la télévision

Suite à la « mort » de John Wick à la fin de John Wick: Chapter 4, l’anticipation pour le prochain chapitre de l’histoire n’a jamais été aussi forte. Les spin-offs tels que John Wick Presents: Ballerina et John Wick: Caine à venir ont élargi l’univers de la franchise, mais n’ont pas progressé l’histoire au-delà de John Wick 4. John Wick: Under the High Table reprendra l’histoire là où le quatrième chapitre des aventures de « Baba Yaga » s’est arrêté, avec de nouveaux personnages qui tentent de s’attaquer à la célèbre organisation secrète qui dirige le crime organisé à l’échelle mondiale.

Les détails de production

John Wick: Under the High Table est confirmé avec Chad Stahelski, le réalisateur fidèle de la franchise, à la barre du premier épisode. Keanu Reeves et Chad Stahelski assumeront le rôle de producteurs exécutifs, bien que Keanu Reeves ne reprendra pas son rôle à l’écran. La série télévisée sera une suite directe des événements de John Wick: Chapter 4.

Une nouvelle direction pour l’histoire

John Wick: Under the High Table introduira un nouveau casting de personnages qui tenteront de démanteler « La Grande Table ». Contrairement à The Continental: From the World of John Wick qui explorait le passé, cette nouvelle série a la chance de modifier la trajectoire du monde fictif de John Wick et pourrait avoir un impact sur les futurs films tels que le très attendu John Wick 5.