Une nouvelle rumeur annonce l’arrivée d’un personnage DC adoré dans The Batman II

Une récente rumeur concernant The Batman II suggère l’arrivée d’un personnage très apprécié des fans de l’univers DC, attisant la curiosité et les spéculations autour de la suite tant attendue du film de Matt Reeves.

Tl;dr Tournage de The Batman Part II prévu pour le printemps.

prévu pour le printemps. Une rumeur évoque l’arrivée de Robin aux côtés de Batman.

Deux versions distinctes du personnage prévues au cinéma.

Le retour de Batman prend forme

Alors que les spéculations allaient bon train depuis plusieurs mois, le projet The Batman Part II s’apprête à franchir une étape décisive. Selon les dernières annonces de Warner Bros. Discovery, la suite très attendue du film réalisé par Matt Reeves s’engagera en tournage dès le printemps prochain. Côté calendrier, la date du 1er octobre 2027 est confirmée pour la sortie en salles, laissant aux équipes créatives un temps confortable pour peaufiner cette nouvelle plongée dans le Gotham noir et réaliste introduit précédemment.

Robin : une arrivée qui fait parler

Si la majorité des détails sur l’intrigue restent jalousement gardés, une rumeur persistante agite actuellement la communauté des fans. D’après l’initié Jeff Sneider, repris par plusieurs médias spécialisés — non sans quelques réserves sur la fiabilité de ses informations — le scénario fraîchement finalisé accorderait une place à Robin, fidèle acolyte du Chevalier Noir. Un simple mot lâché par le coscénariste Mattson Tomlin (« You’ll see »), en réponse à un internaute curieux, a suffi à relancer toutes les supputations : Robin ferait-il enfin son entrée dans l’univers singulier façonné par Reeves ? Si tel est le cas, il pourrait bien s’agir de Dick Grayson, premier Boy Wonder de l’histoire, dont l’origine tragique et le destin d’orphelin recueilli par Bruce Wayne résonnent avec le ton sombre privilégié par cette saga.

L’ombre d’une double incarnation au cinéma

Ce possible choix scénaristique aurait d’ailleurs un effet inédit : pour la première fois, deux versions radicalement différentes de Robin coexisteraient sur grand écran. D’un côté, l’approche réaliste et centrée sur les débuts de Batman signée Reeves ; de l’autre, celle du futur film DCU intitulé The Brave and the Bold, qui mettra en scène un Bruce Wayne chevronné découvrant son fils Damian Wayne — éduqué par la Ligue des Assassins — comme nouveau Robin. Ce projet piloté par James Gunn souhaite explorer des dynamiques familiales explosives, loin du réalisme noir propre à Reeves.

Bataille créative autour du mythe

Face à cette stratégie éditoriale audacieuse, DC Studios mise donc sur une diversité d’interprétations plutôt que sur une uniformisation des figures emblématiques. Pour mieux saisir les enjeux multiples du mythe Batman, rappelons quelques éléments clés :

The Batman Part II reste indépendant du nouvel univers connecté DCU.

reste indépendant du nouvel univers connecté DCU. Robert Pattinson renfile la cape sous la houlette de Matt Reeves.

renfile la cape sous la houlette de Matt Reeves. L’introduction d’un « Boy Wonder » pourrait transformer durablement la franchise.

Reste à savoir si ce choix audacieux séduira un public attaché aux codes classiques ou amènera un souffle nouveau au héros masqué… Le débat est déjà lancé chez les passionnés.