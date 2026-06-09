Henry Cavill tient son film d’espionnage, loin du costume de 007

Écarté de la course à James Bond, Henry Cavill rebondit chez Netflix avec une comédie d’espionnage signée McG. Le vrai enjeu est ailleurs.

En bref Henry Cavill rejoint un film d’espionnage Netflix

Il partagera l’affiche avec Kevin Hart

Le projet mise plus sur la comédie

Le plus concret, pour Henry Cavill, ce n’est plus James Bond. C’est un nouveau film d’espionnage encore sans titre, préparé par Netflix avec McG à la réalisation, où il donnera la réplique à Kevin Hart.

Netflix mise sur un duo qui n’a rien de très classique

D’après TheWrap, Henry Cavill et Kevin Hart y joueront deux espions rivaux. Le point de départ est simple et assez malin, leurs vies secrètes se percutent, et ils finissent forcés de travailler ensemble. Sur le papier, on est moins dans le fantasme très lisse à la 007 que dans un buddy movie sous tension.

C’est aussi ce qui rend le projet intéressant. Cavill traîne depuis des années cette image de candidat naturel pour Bond, mais ici le film ne cherche visiblement pas à lui coller un smoking et à refaire la même chose.

Pourquoi Cavill ramène toujours à l’espionnage

Ce n’est pas un hasard si son nom revient dès qu’on parle d’agents secrets. En 2015, dans The Man from UNCLE de Guy Ritchie, il incarnait Napoleon Solo, un espion américain associé à un agent russe joué par Armie Hammer, dans un contexte de guerre froide et d’organisation internationale.

Et il avait montré autre chose dans Mission: Impossible Fallout, avec August Walker, agent de la CIA qui virait finalement au rôle de méchant. Deux registres, deux façons d’occuper l’écran, mais la même évidence, Cavill sait vendre la présence physique et la rigidité élégante qu’on attend de ce type de personnage.

Pourtant, malgré son profil d’acteur britannique, il n’a jamais eu ce rôle de pur espion britannique façon James Bond. La source avance que son âge, 43 ans, pèserait dans la balance.

Le vrai twist, c’est le ton choisi

Cette fois, le film partira clairement du côté de la comédie d’action. L’histoire adapte une nouvelle de Sean Lewis, avec une situation plus décalée qu’un simple affrontement entre pros du renseignement. Les deux agents se croisent dans un cours de préparation à l’accouchement, pendant que leurs épouses deviennent meilleures amies. Résultat, partenariat forcé, avec des complications présentées comme à la fois dangereuses et très drôles.

Bon, ce détail change tout. On n’attend pas de McG une relecture austère du film d’espionnage, mais un rythme plus léger, plus frontal, presque pop.

Un agenda chargé avant la prochaine mission

Avant ce tournage, Henry Cavill retrouvera Millie Bobby Brown dans Enola Holmes 3, où il reprend Sherlock Holmes. Il a aussi le reboot de Highlander pour Amazon MGM et reste attaché à Voltron.

Côté écriture, le scénario réunit Adam Nee, Aaron Nee et Jonathan Tropper. À la production, on retrouve Shawn Levy, Dan Levine et Ryan Reynolds. Ce que ça raconte, au fond, est assez clair, Cavill ne sera peut-être pas le prochain Bond, mais Hollywood continue de le ramener vers l’espionnage, simplement avec un autre ton.