James Bond 26 : Amazon rassure enfin sur la sortie en salles

Le prochain James Bond sortira bien au cinéma, pas seulement sur Prime Video. Un signal fort pour l’avenir du 007 version Amazon.

En bref Bond 26 sortira bien au cinéma

Amazon veut traiter 007 comme un événement

Le vrai risque, banaliser la franchise

La question la plus simple était aussi la plus importante. Le prochain James Bond ne sera pas envoyé directement sur Prime Video. Amazon MGM Studios a confirmé que Bond 26 passera bien par les salles de cinéma.

Le signal que les fans attendaient

Lors d’un passage dans le podcast Strictly Business de Variety, Mike Hopkins, patron de Amazon MGM Studios, a été interrogé sur l’avenir de la franchise au cinéma. Sa réponse laisse peu de place au doute. Il a expliqué, en substance, qu’Amazon a beaucoup investi dans l’exploitation en salles et qu’il serait surpris que James Bond suive une autre voie. En gros, la crainte d’un 007 réservé au streaming vient de prendre un coup.

Ce n’est pas anodin. Depuis la mise à l’écart de Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, longtemps aux commandes via EON Productions, pas mal de fans redoutaient une dilution du personnage. L’arrivée d’Amy Pascal, de David Heyman et de Denis Villeneuve allait déjà dans le bon sens. Cette décision sur la salle complète le tableau.

Amazon teste encore sa place à Hollywood

Le plus intéressant, c’est que cette promesse colle aussi à l’évolution récente d’Amazon. Le studio ne balance plus systématiquement ses films sur sa plateforme. En 2026, Project Hail Mary a dépassé les 680 millions de dollars au box-office mondial, soit environ 578 millions d’euros (680 millions de dollars). Et The Sheep Detectives, attendu par presque personne, a franchi les 120 millions de dollars, soit environ 102 millions d’euros.

Mais tout n’est pas propre. Masters of the Universe patine, et Mercy avec Chris Pratt n’est resté que 35 jours en salles avant de filer vers le streaming. Résultat ? Amazon apprend encore. Et Bond n’est précisément pas le bon terrain pour improviser.

Bond vaut plus qu’un simple contenu de catalogue

Dans le même entretien, Mike Hopkins a rappelé que Bond faisait partie des grandes raisons du rachat de MGM. Il a aussi reconnu qu’il restait beaucoup de travail pour faire entrer la série dans son prochain chapitre et la garder pertinente sur la durée. Sa formule est parlante, avec cette idée d’être encore au début du match.

C’est là que tout se joue. James Bond doit avancer sans casser ce qui fait sa valeur. Respecter l’identité, oui. Transformer la série en machine à déclinaisons, non.

La leçon venue de Star Wars

La comparaison avec Star Wars est assez juste. Après le rachat de Lucasfilm par Disney, The Force Awakens a surfé sur un enthousiasme énorme, même si le film a ensuite été vu comme une relecture de A New Hope. Puis la cadence annuelle a usé la marque. Les débats de fans ont compté, mais il y a surtout eu une perte de rareté.

Et c’est le piège. La source cite même des idées de spin-off autour d’une jeune Moneypenny ou de la Q-Branch. Sur le papier, ça remplit un catalogue. Dans la vraie vie, ça peut vider la franchise de son mystère.

Le temps long peut jouer en faveur du 007

Quand Bond 26 sortira, il se sera écoulé au moins cinq ans depuis No Time to Die, le dernier film de Daniel Craig. C’est long, mais pour une saga comme celle-ci, c’est aussi ce qui nourrit l’attente.

Amazon a gagné une bataille symbolique en confirmant la sortie cinéma. La suite sera plus délicate. Si le groupe joue le temps long, Bond peut rester un événement mondial. S’il veut aller trop vite, il risque de transformer une icône en simple ligne de programme.