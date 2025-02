Daniel Craig s’exprime sur le fait qu’Amazon ait pris le contrôle créatif de James Bond

L'ancien interprète de James Bond commente le contrôle créatif de 007 par Amazon.

Tl;dr Daniel Craig a commenté le passage de la franchise James Bond à Amazon.

Il espère collaborer à l’avenir avec l’ancienne productrice Barbara Broccoli.

Amazon prend désormais le contrôle créatif de la franchise James Bond.

La franchise James Bond est dans les mains d’Amazon

L’acteur britannique Daniel Craig, qui a incarné James Bond dans cinq films, a partagé ses réflexions sur le contrôle créatif de la franchise emblématique par le géant américain Amazon.

Un hommage aux anciens producteurs

Dans une déclaration à Variety, Daniel Craig a salué les anciens producteurs de 007, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, et a exprimé son espoir de travailler à nouveau avec Barbara Broccoli dans le futur. « Mon respect, mon admiration et mon amour pour Barbara et Michael restent constants et inchangés« , a déclaré Daniel Craig, ajoutant : « Je souhaite à Michael une retraite longue et relaxante (et bien méritée) et quelles que soient les entreprises que Barbara entreprend, je sais qu’elles seront spectaculaires et j’espère pouvoir en faire partie. »

Amazon va dicter sa loi

Rappelons que Michael G. Wilson, Barbara Broccoli, Amazon et MGM ont récemment annoncé la création d’une coentreprise pour partager les droits de propriété de la franchise James Bond, Amazon assumant désormais le contrôle créatif de la franchise. Certaines sources indiquent que la production du prochain film Bond ne commencera pas avant l’année prochaine.

Une carrière marquée par James Bond

Daniel Craig a marqué l’histoire de la franchise James Bond avec son interprétation du célèbre espion dans cinq films, dont son apparition inaugurale en 2006 dans Casino Royale et son dernier rôle en 2021 dans No Time to Die. Il a également joué dans Quantum of Solace, Skyfall et Spectre, ce dernier étant le film Bond ayant rapporté le plus de recettes de tous les temps.

Le comédien a conclu en exprimant son optimisme pour l’avenir de la franchise sous la houlette d’Amazon, malgré les inquiétudes de certains fans quant à une éventuelle saturation du marché par des spin-off et d’autres projets. « Il sera fascinant de voir comment le studio gérera la franchise Bond à l’avenir« , a déclaré Daniel Craig.