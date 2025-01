James Bond : les films préférés de Daniel Craig

Découvrez les trois films de la franchise James Bond que l'acteur britannique Daniel Craig préfère parmi tous ceux qu'il a interprétés au cours de sa carrière.

Tl;dr Daniel Craig a exprimé son admiration pour Dr. No et From Russia With Love, des films qui, selon lui, définissent l’essence de James Bond à travers l’interprétation complexe et physique de Sean Connery.

Son film préféré est Goldfinger, qu’il considère comme celui où Sean Connery incarne pleinement le Bond que l’on connaît, avec tous les éléments iconiques de la saga.

Bien qu’il ait joué James Bond dans cinq films, Daniel Craig a choisi de ne pas inclure ses propres films dans ses préférences, préférant rendre hommage à l’héritage laissé par Sean Connery.

Les classiques qui ont inspiré Daniel Craig

Daniel Craig, l’acteur britannique qui a incarné James Bond dans cinq films, a souvent exprimé son admiration pour certains des premiers longs-métrages de la saga. Lors d’une interview en 2006, à la sortie de Casino Royale, il a évoqué ses films préférés en citant deux classiques du cinéma : Dr. No et From Russia With Love. Selon lui, ces deux films sont parmi les meilleurs de la franchise, notamment en raison de l’incarnation complexe et physique de James Bond par Sean Connery. Daniel Craig apprécie l’aspect « effrayant » et « compliqué » du personnage, qu’il considère comme un archétype qui a traversé les décennies.

La consécration de Goldfinger

Au fil des années, Daniel Craig a révélé un autre film qui se distingue dans son cœur : Goldfinger. Dans une interview de 2021, l’acteur a expliqué que ce film est son préféré de la saga. Il estime que Goldfinger est celui où Sean Connery devient définitivement l’icône que l’on connaît aujourd’hui. Le film a marqué un tournant, tant au niveau de la construction du personnage de James Bond que des éléments emblématiques de la saga : le méchant charismatique, les gadgets high-tech et, bien sûr, les célèbres Bond girls. Daniel Craig souligne l’importance de ce film qui a solidifié la formule qui fera la renommée de la franchise.

Le poids de l’héritage de Sean Connery

Il est intéressant de noter que tous les films choisis par Daniel Craig sont issus de l’ère Connery. Pour l’acteur, ces trois premiers films ont été des modèles essentiels pour façonner l’identité de James Bond. En sélectionnant des films aussi emblématiques, Craig rend hommage à l’acteur qui a lancé la franchise et qui, selon lui, a donné au personnage une profondeur et une complexité qui perdurent encore aujourd’hui. Bien qu’il ait lui-même incarné le personnage avec une vision plus moderne et plus humaine, Craig reste admiratif de la manière dont Sean Connery a façonné le rôle de 007.

L’humilité de Daniel Craig

Bien qu’il ait incarné le rôle de James Bond dans cinq films marquants, Daniel Craig ne s’est jamais permis de citer ses propres œuvres parmi ses préférées. Cette modestie est révélatrice de son respect pour l’héritage de la saga et pour les précédents interprètes du rôle, comme Roger Moore ou Pierce Brosnan. Craig aurait pu choisir de mentionner ses propres films comme Casino Royale ou Skyfall, mais il a préféré se tourner vers les classiques, reconnaissant ainsi l’impact et l’importance de la période Connery. Cela montre sa grande classe et son respect pour ceux qui ont posé les bases de l’iconique espion britannique.