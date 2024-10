James Bond 26 : tout ce que nous savons sur les prétendants possibles pour le rôle de 007

Alors que les fans de la saga James Bond attendent avec impatience le prochain film, de nombreux noms émergent comme candidats potentiels pour incarner le célèbre agent 007 au cinéma.

Tl;dr Le 26ème film de la franchise James Bond est en préparation, sans date de sortie précise.

Le successeur de Daniel Craig dans le rôle de 007 n’est pas encore connu.

Le scénario de James Bond 26 n’a pas été dévoilé.

L’après Daniel Craig : anticipation autour du prochain 007

Le départ de Daniel Craig de la franchise James Bond, après quinze ans passés à incarner l’agent 007, a laissé les fans dans l’expectative. L’acteur a marqué une véritable révolution dans l’histoire de la saga, laissant une empreinte indélébile grâce à des films à succès tels que Casino Royale et Skyfall. La question qui brûle désormais toutes les lèvres : qui sera le prochain James Bond dans le 26ème opus de la série ?

Entre rumeurs et attentes

Depuis le rachat de MGM par Amazon en 2022, de nombreuses rumeurs circulent concernant le futur de la franchise James Bond. Le 26ème film est bien confirmé, mais son contenu reste un mystère. Jennifer Salke, dirigeante d’Amazon MGM, insiste sur le fait que « l’audience mondiale sera patiente », laissant entendre que la production ne se précipite pas. Elle a également évoqué le casting sans donner de noms précis, laissant planer le suspense.

Qui succédera à Daniel Craig ?

Idris Elba et Tom Hardy sont souvent évoqués comme successeurs potentiels de Daniel Craig. Cependant, d’autres noms sont également sur les lèvres des fans, dont Henry Cavill et Aaron Taylor-Johnson. Connus respectivement pour leurs rôles dans The Witcher et Avengers: Age of Ultron, ils pourraient tous deux apporter une nouvelle dimension au personnage de James Bond. Il a même été rapporté qu’Aaron Taylor-Johnson se serait vu proposer le rôle, bien que cela reste à confirmer.

Quid du scénario et du casting secondaire ?

Aucune information précise n’a été donnée concernant l’intrigue du prochain film. Cependant, nous savons que le personnage de James Bond sera toujours au cœur de l’action. En ce qui concerne le casting secondaire, certains acteurs pourraient reprendre leurs rôles, comme Ben Whishaw en tant que Q ou Ralph Fiennes en M. La présence de visages familiers pourrait apporter une certaine continuité à la saga, mais un renouveau complet serait également intéressant.