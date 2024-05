Casino Royale a démontré la meilleure façon de relancer la franchise James Bond

En redéfinissant le personnage de James Bond, Casino Royale a montré comment revitaliser une franchise légendaire du cinéma.

Tl;dr Le futur de la saga James Bond après le départ de Daniel Craig est incertain.

La franchise a déjà réussi un reboot avec Casino Royale en 2006.

Le prochain film James Bond pourrait bénéficier d’une approche similaire, en reprenant un roman de Ian Fleming.

Certains films moins réussis pourraient être refaits pour un public moderne.

Le mystère entourant le futur de James Bond

Le départ de Daniel Craig du rôle de James Bond a laissé les fans de la franchise dans l’incertitude quant à l’avenir de la saga. Suite au dénouement sans précédent de No Time To Die en 2021, personne ne sait ce que réserve l’avenir pour la franchise 007. Cependant, il semble probable que la série reprenne à zéro, comme elle l’a déjà fait par le passé.

Le succès du reboot de 2006

En effet, la franchise a déjà réussi à parfaitement rebooter James Bond en 2006. Basée sur le personnage des livres de Ian Fleming, la série 007 a commencé en 1962 avec Dr. No. Depuis, elle est devenue l’une des franchises cinématographiques les plus rentables de tous les temps. Alors que l’on ne sait pas grand chose sur le prochain film, James Bond 26, il pourrait bénéficier de la même approche que le précédent reboot.

Retour aux origines

Le film Casino Royale de 2006, qui marquait les débuts de Daniel Craig en tant que James Bond, a été un succès critique et commercial. Le choix de revenir au matériau original de Fleming et de recommencer la série s’est avéré payant. Ainsi, James Bond 26 pourrait s’inspirer du succès de Casino Royale et éviter un scénario original au profit de l’adaptation d’un des romans.

Refonte des films moins réussis

Il est également possible que certains des films 007 moins réussis soient refaits pour un public moderne. En effet, bien que tous les romans de Fleming aient été adaptés d’une manière ou d’une autre, tous ne l’ont pas été fidèlement. Ainsi, James Bond 26 pourrait être l’occasion de revenir à ces histoires et de les adapter de manière plus fidèle.