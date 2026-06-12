The Batman Part II avance, mais Colin Farrell arrivera plus tard

Le tournage de The Batman Part II démarre bientôt, mais Colin Farrell ne sera pas là dès le départ. Un détail qui dit aussi la place de son Pingouin.

En bref Le tournage commence d’ici à une semaine

Colin Farrell arrivera plus tard à Londres

Sa présence dans le film sera limitée

Le détail n’a l’air de rien, mais il parle beaucoup du film. Colin Farrell, de retour en Pingouin, ne sera pas sur le plateau de The Batman Part II au lancement du tournage. Alors que les caméras doivent commencer à tourner d’ici à une semaine, l’acteur a expliqué à Collider qu’il ne rejoindrait Londres que dans quatre ou cinq semaines.

Un tournage qui démarre sans son Pingouin

Ce décalage compte, parce qu’il donne une indication très concrète sur la structure du film. Farrell dit qu’il n’a pas grand-chose à faire sur cette suite et qu’il sera sur place pendant seulement quelques semaines. En clair, son Oz Cobb sera bien là, mais pas comme une présence qui monopolise la production dès les premiers jours.

Il a même précisé, en parlant de son agenda, « Je vais m’envoler pour Londres dans quatre ou cinq semaines. Je n’ai pas grand-chose à faire dessus, mais j’irai pour quatre ou cinq semaines ». Puis il ajoute qu’il y restera quelques semaines et qu’il est très excité de voir le résultat, aussi comme fan. Résultat ? Les attentes restent hautes, mais il ne faut sans doute pas imaginer un film entièrement construit autour de lui.

Le retour d’un visage clé, mais pas au centre du plateau

C’est presque le paradoxe du personnage. Depuis The Batman, puis la série The Penguin, la transformation de Farrell en Pingouin a marqué les spectateurs. Son retour faisait donc partie des infos les plus scrutées dans l’annonce du casting faite par Matt Reeves.

Mais la réalité de production est plus nuancée. Oui, il revient. Non, il ne semble pas être au cœur du dispositif de tournage au même moment que le reste. Et ce n’est pas anodin, parce qu’un calendrier raconte souvent la hiérarchie réelle d’un blockbuster mieux qu’une affiche.

Matt Reeves garde la main sur une suite très attendue

Le reste, quand même, va dans le sens d’un projet qui avance enfin. Après un délai plus long qu’attendu par les fans, The Batman Part II se prépare bien pour sa production, avec une sortie toujours calée à octobre 2027. Reeves a récemment confirmé le casting sur les réseaux sociaux, avec un mélange d’habitués de la franchise et de nouveaux venus.

Et sur un point, Farrell n’a laissé aucune place au doute. Il a qualifié le scénario d’« extraordinaire » et a aussi salué le travail de Matt Reeves, qu’il juge brillant et profondément investi dans les histoires qu’il raconte. Vous pouvez y voir une formule promo si vous voulez. Mais venant d’un acteur qui annonce en même temps qu’il aura un temps de présence limité, l’enthousiasme sonne plutôt comme un signal simple, la machine DC repart, mais selon le tempo très contrôlé de Reeves.