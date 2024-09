Où est Batman pendant le spin-off The Penguin ?

Dans le spin-off The Penguin, Batman est absent en raison de son engagement à lutter contre la criminalité dans Gotham, notamment après les événements de The Batman. Alors que le Pingouin prend de l'ampleur dans le monde du crime, Bruce Wayne se concentre sur sa mission de protéger la ville, laissant le champ libre à son rival.

Tl;dr The Penguin est une nouvelle série DC sur Max.

Le scénario se concentre exclusivement sur Oswald « Oz » Cobb.

Des indices laissent penser que Batman est absent après une attaque.

Les producteurs ont délibérément mis de côté Batman pour donner plus de place à d’autres perspectives.

Un univers sans Batman

Place à la nouveauté dans l’univers de DC. La série The Penguin vient de faire son apparition sur Max. Cette nouvelle série, située dans la continuité du film The Batman de Matt Reeves, ne met pas en scène l’emblématique justicier. En effet, ce dernier est notablement absent, laissant place à Oswald « Oz » Cobb, interprété par Colin Farrell, qui cherche à s’imposer comme le nouveau maître du monde criminel de Gotham.

Le pouvoir du Pingouin

Dans le premier épisode de The Penguin, Oz Cobb est prêt à faire des mouvements significatifs à Gotham. Il veut profiter de la mort du grand patron du crime, Carmine Falcone, assassiné dans The Batman. Cependant, ne vous attendez pas à voir l’Homme Chauve-Souris intervenir dans ce nouveau rapport de force. En effet, pour des raisons diverses, Batman n’apparaît pas dans ce premier épisode et il est peu probable qu’il apparaisse dans les suivants.

Où est Batman ?

Selon les informations révélées dans The Penguin, on peut supposer que Batman est occupé à stabiliser Gotham après l’inondation causée par le Riddler. Cependant, des indices laissent penser que Batman a complètement disparu de la scène publique suite à cette attaque. Des théories suggèrent même qu’il aurait été enlevé par le secret cabal de l’élite de Gotham, la Cour des Hiboux.

Une perspective différente

Peu importe où se trouve Batman, les créateurs de The Penguin ont clairement indiqué que Batman n’apparaîtrait pas dans la nouvelle série. En effet, selon Matt Reeves, réalisateur de The Batman et producteur exécutif de The Penguin, « les films sont du point de vue de Batman et Bruce« . Ainsi, The Penguin offre une perspective unique qui n’aurait pas eu autant de place sur grand écran.

Les épisodes de la série spin-off The Penguin seront diffusés tous les dimanches soirs sur la plateforme de streaming Max.