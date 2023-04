The Penguin : Oswald Cobblepot, le nouveau roi de Gotham City

Oswald Cobblepot récupère les pleins pouvoirs de la pègre dans la série télévisée The Penguin suite à la mort de Carmine Falcone et l'absence du Chevalier Noir.

Le comédien irlandais Colin Farrell reprendra prochainement son rôle de méchant dans la série dramatique The Penguin en huit épisodes de DC Studios qui prolonge la saga criminelle The Batman que le réalisateur Matt Reeves a commencée avec Warner Bros Discovery. Le casting réunit des acteurs commenCristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown et Michael Zegen.

Un teaser pour The Penguin

The Penguin sera diffusée en 2024 sur la plateforme de streaming Max. La série est produite par Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, qui écrit et dirige la série, Craig Zobel, qui réalise les trois premiers épisodes, et Bill Carraro. Basée sur les personnages créés pour DC par Bob Kane et Bill Finger, The Penguin est produite par 6th & Idaho Productions et Dylan Clark Productions de Reeves, en association avec Warner Bros Television. Daniel Pipski de 6th & Idaho est également producteur exécutif et Rafi Crohn est co-producteur exécutif.

Les premières images de la série, qui est en cours de production, donnent l’impression d’un Sopranos sombre, avec un Colin Farrell jouant un patron du crime à part entière. Il se pâme avec une brunette au cours d’un dîner, boite et monte les escaliers du métro et tire audacieusement sur quelqu’un depuis son fauteuil.