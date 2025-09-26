Pourquoi Henry Cavill a quitté The Witcher de Netflix ?

Après plusieurs saisons à incarner Geralt de Riv dans la série à succès de Netflix, Henry Cavill s'est vu remplacer par Liam Hemsworth. Son départ suscite interrogations et spéculations sur les raisons qui l’ont poussé à abandonner ce rôle emblématique.

Tl;dr Liam Hemsworth remplacera Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv à partir du 30 octobre 2025 pour la saison 4 de la série The Witcher.

Henry Cavill a quitté The Witcher pour se consacrer à d’autres projets, selon la showrunneuse Lauren Hissrich.

Liam Hemsworth fait face à la pression des fans de la série et de Henry Cavill.

Changements en coulisses : un nouveau visage pour Geralt

Le monde de The Witcher s’apprête à vivre une transformation majeure. Après trois saisons sous les traits du charismatique Henry Cavill, la série Netflix accueillera le 30 octobre 2025 un nouvel interprète pour le rôle principal. C’est désormais Liam Hemsworth qui incarnera le célèbre Geralt de Riv, une passation qui n’a pas manqué de susciter des remous tant chez les fans que dans l’équipe créative.

Derrière le départ de Henry Cavill : plusieurs raisons évoquées

Si la décision de Henry Cavill de quitter la série avait d’abord laissé place à toutes sortes de spéculations — retour possible sous la cape de Superman, emplois du temps surchargés ou divergences créatives —, une lumière nouvelle a été jetée récemment par Lauren Hissrich, la productrice exécutive et showrunneuse. Dans un entretien accordé à Entertainment Weekly, elle explique : « Il avait des projets auxquels il souhaitait vraiment se consacrer. On ne veut pas forcer quelqu’un à poursuivre ce qu’il n’a plus envie de faire ». L’ambiance, finalement, se voulait plus apaisée qu’on aurait pu l’imaginer au vu des rumeurs persistantes.

Liam Hemsworth, entre pression et excitation

Prendre la relève d’un acteur aussi populaire que Henry Cavill n’est pas chose aisée. À ce sujet, Liam Hemsworth a confié avoir dû gérer une vague d’attentes et de critiques dès l’annonce officielle : « Il y a eu beaucoup de bruit autour… J’ai préféré m’éloigner des réseaux sociaux pour me concentrer sur mon travail d’acteur ». Cette réaction semble révéler autant la pression inhérente au rôle que l’attachement sincère du comédien à son art.

L’après The Witcher : nouveaux horizons et avenir incertain

Quant à Henry Cavill, il ne s’éloigne pas longtemps des projecteurs. Désormais engagé dans le projet ambitieux du reboot de Highlander, il fait face à d’autres défis — dont une blessure récente sur le tournage. Pendant ce temps, l’univers de The Witcher, fort de ses origines littéraires et vidéoludiques, continue sans faiblir son chemin vers la quatrième saison, prouvant une fois encore que certaines sagas dépassent leurs interprètes.