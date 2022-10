The Penguin : l’histoire du spin-off débute une semaine après The Batman

La série télévisée The Penguin devrait prendre la forme d'une histoire de six ou huit heures

Le comédien irlandais Colin Farrell, l’interprète d’Oswald Chesterfield Cobblepot, plus connu sous le nom du Pingouin, dans The Batman, a récemment annoncé que la série dérivée reprendra une semaine après les événements se déroulant dans le long-métrage du réalisateur Matt Reeves :

Gotham est toujours, en quelque sorte, sous l’eau. J’ai lu le premier script du premier épisode et il s’ouvre sur mes pieds barbotant dans l’eau au sein du bureau de Carmine Falcone. Rien que ça, quand je l’ai lu, je me suis dit “Oh, mon Dieu !”. C’est charmant. C’est tellement bien écrit. Lauren LeFranc a fait un travail extraordinaire, et elle écrit toute la série The Penguin et la dirige. Elle est formidable. C’est une perspective passionnante. J’adore ce personnage. Je suis devenu gourmand avec ça. Je sentais que je n’en avais pas assez. Je voulais le faire encore et encore et encore.

Il ajoute :

J’ai lu le premier épisode, qui est juste si savoureux et si inhabituel comme le personnage l’était sur la page et ce que Matt Reeves a en quelque sorte envisagé quand il a pensé à l’évolution d’Oz. Donc oui, ça va durer, je pense six ou huit heures. Je suis censé lire les épisodes deux et trois la semaine prochaine.

The Penguin en 2023 sur HBO Max

Le tournage de The Penguin est attendu pour début 2023. Colin Farrell est producteur exécutif de la série centrée sur la montée en puissance du Pingouin dans le monde criminel de Gotham. Matt Reeves et Dylan Clark, producteur de The Batman, seront les producteurs exécutifs de The Penguin sous leurs bannières respectives 6th & Idaho Productions et Dylan Clark Productions. Warner Bros Television est également rattaché au projet. The Penguin est la deuxième série dérivée de The Batman. La première, qui se déroule au sein du département de police de Gotham, a pour showrunner Joe Barton.