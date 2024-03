The Batman : retour sur les énigmes de l’Homme Mystère

Dans le film The Batman du réalisateur Matt Reeves, l’Homme Mystère n'a cessé de défier le Chevalier Noir à travers des énigmes, mais que signifient-elles vraiment ?

Tl;dr Les énigmes de l’Homme Mystère dans The Batman sont expliquées.

Il cible les corrompus de Gotham par des énigmes.

Robert Pattinson et Jeffrey Wright jouent respectivement Bruce Wayne/Batman et le lieutenant Jim Gordon.

The Batman met en lumière la corruption et les complots à Gotham.

Les énigmes de l’Homme Mystère dans The Batman

Dans le film The Batman, Edward Nashton aka l’Homme Mystère (The Riddler ou encore The Spinx), interprété par l’acteur Paul Dano, joue un rôle clé dans l’intrigue. Il utilise une série d’énigmes pour pousser Batman, incarné par Robert Pattinson, et le lieutenant Jim Gordon, joué par Jeffrey Wright, à dévoiler une conspiration de corruption à Gotham.

Une lutte contre la corruption

L’Homme Mystère cible ceux qui ont des informations sur un indic qui a aidé le département de police de Gotham à arrêter le chef de la mafia, Salvatore Maroni. The Batman révèle que le réseau de Maroni est toujours actif, désormais sous le contrôle de policiers véreux. Gotham est également minée par un programme caritatif corrompu appelé “Renewal”, lancé par Thomas Wayne, le père de Bruce, dont le but initial était de blanchir de l’argent.

l’Homme Mystère et ses énigmes

Chaque énigme de l’Homme Mystère a un sens particulier. Par exemple, l’énigme “Que fait un menteur quand il est mort ?” est résolue par “Il reste allongé”. Cette réponse fait référence au fait qu’un menteur, même mort, continue de mentir tant que la vérité n’est pas révélée. Une autre énigme, “Suivez le labyrinthe jusqu’à ce que vous trouviez le rat. Amenez-le à la lumière, et vous trouverez où je suis”, conduit Batman et Gordon à découvrir l’identité du chef de la mafia qui est également l’informateur de la police.

Le pouvoir des mots

Chaque énigme de l’Homme Mystère est conçue pour attirer l’attention de Batman sur les différentes facettes de la corruption à Gotham. Elles servent à la fois d’indices sur l’identité du personnage et de dénonciation de la corruption systémique de Gotham. Par exemple, l’énigme “Vous êtes el rata alada” est initialement mal interprétée comme une référence au Pingouin, mais est finalement comprise comme l’adresse d’un site web où l’Homme Mystère communique avec Batman.