Jake Gyllenhaal a-t-il vraiment combattu dans le remake de Road House ?

Tl;dr Jake Gyllenhaal s’est plongé dans l’action avec Road House.

Il a travaillé avec Conor McGregor, combattant de MMA, pour réaliser des scènes de combat réalistes.

Le film a été en partie tourné lors d’un véritable événement de l’UFC.

Des effets spéciaux ont été utilisés pour améliorer certaines scènes de combat.

Un remake riche en action avec Jake Gyllenhaal

Dans le remake de Road House sorti en 2024 sur Amazon Prime Video, Jake Gyllenhaal incarne Dalton, un ancien combattant de l’UFC devenu videur dans un bar en Floride. Face à la corruption qui sévit dans la région, Dalton devient un héros local en défendant le bar contre les oppresseurs. Le film, qui rend hommage à Patrick Swayze, met aussi en scène le combattant irlandais Conor McGregor dans son premier rôle au cinéma.

La préparation intense de Jake Gyllenhaal

L’acteur américain Jake Gyllenhaal s’est totalement investi dans l’action avec Road House. Il a passé plusieurs mois à s’entraîner avec un combattant professionnel pour apprendre la chorégraphie des combats. Son investissement et sa détermination ont permis de rendre les scènes de combat particulièrement réalistes et intenses. De plus, pour se préparer physiquement au rôle, Jake Gyllenhaal a suivi un entraînement rigoureux.

Des scènes de combat avec Conor McGregor

Conor McGregor, en tant qu’athlète professionnel, a participé activement aux scènes de combat du film. Les deux acteurs ont décrit le processus éprouvant de tournage de ces scènes. Malgré le fait que les acteurs ne cherchent pas à se frapper réellement, des contacts et des blessures inattendus peuvent survenir. Cela fait partie du processus de réalisation d’un film d’action.

Des séquences de l’UFC filmées en direct

Des flashbacks dans Road House montrent le passé de Dalton comme combattant de l’UFC. Ces séquences sont remarquablement réalistes car une partie du film a été tournée lors d’un véritable événement sportif. En mars 2023, Jake Gyllenhaal a surpris le public lors de l’UFC 285 en apparaissant en pleine forme pour un face-à-face avec Jay Hieron, un combattant de MMA devenu acteur et cascadeur.