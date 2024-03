Comment définir des routines avec Alexa

Amazon Alexa, comme Google Assistant par exemple, permet de définir des routines pour initier une ou plusieurs actions depuis un déclencheur particulier. Voici comment en profiter.

Mettre en place des routines ou automatisations est l’une des raisons d’exister des objets connectés de la maison. Chaque hub, de SmartThings à Alexa, permet de créer des routines, dans lesquelles vous pouvez utiliser des déclencheurs pour initier une autre action. Ces déclencheurs peuvent être un moment de la journée, une activation de capteur, quelqu’un qui demande quelque chose de spécifique à Alexa ou un appareil intelligent qui fait quelque chose. L’action résultante peut être une phrase prononcée par Alexa, l’envoi d’un SMS, l’activation d’un appareil ou autre. Les possibilités sont illimitées, ou presque, et Amazon propose une longue liste de déclencheurs et d’actions dans son app Alexa. Présentation.

Où retrouver les routines dans Alexa

Dans l’app Alexa, il y a plusieurs boutons tout en haut ; l’un d’entre eux est Routines. Sélectionnez ce bouton. L’écran va se rafraîchir avec trois onglets en haut : Vos Routines, Galerie et Activité. Sous Vos Routines, vous verrez vos routines existantes (si c’est votre première fois, il n’y en aura aucune). Sous Activité, vous verrez l’historique des déclenchements de routines sur les 30 derniers jours. L’onglet du milieu, Galerie, propose toutes les options pour créer vos routines. Depuis la liste Catégories, vous pouvez choisir Matinée et voir une liste des possibilités pour ce moment de la journée. Chaque proposition peut être personnalisée, mais c’est l’endroit parfait pour trouver l’inspiration. Il y a d’autres options, comme Routines populaires et Routines à détection sonore, avec des automatisations prêtes à l’emploi. Si vous choisissez l’une de ces routines préconfigurées, cliquez dessus va ouvrir cette routine pour vous laisser l’éditer. Vous pouvez modifier le nom, le déclencheur, les actions et même ajouter des actions, avant de l’enregistrer. La prochaine fois, cette routine apparaîtra dans Vos Routines.

Créer une routine à partir de rien

Si vous voulez commencer de zéro, cliquez sur le bouton rond blanc avec le signe + dans le coin supérieur droit de l’écran depuis n’importe quel onglet. Alexa va vous demander de nommer la routine et il y aura alors deux panneaux : “Quand” et “Alexa va”. “Quand” vous aidera à placer vos déclencheurs et “Alexa va” vos actions qui en découlent. Si vous cliquez sur Ajouter un événement, un autre panneau va s’ouvrir avec les déclencheurs existants.

Voix : définissez une phrase prononcée qui déclenchera l’action.

Planification : définissez une heure précise ou le lever ou coucher du soleil comme déclencheur.

Maison intelligente : une liste des appareils intelligents avec tous les déclencheurs possibles pour chacun.

Localisation : avec votre téléphone comme appareil de localisation, ou n’importe quel autre appareil enregistré sur Alexa, vous pouvez définir des barrières géographiques pour que, chaque fois que vous entrez ou sortez de cette zone, l’action s’exécute.

Alarmes : définissez une alarme comme déclencheur, comme un réveil.

Sports : si un match se termine, commence ou atteint la mi-temps, vous pouvez déclencher une action.

Détection sonore : si vous avez un appareil capable de recevoir du son, comme un Alexa Echo, ou une caméra de surveillance pour les animaux, vous pouvez utiliser la détection de son pour déclencher une action.

Bouton Echo : Amazon ne vend plus ces boutons, mais si vous en avez, vous pouvez les utiliser comme déclencheur.

Auto : Si votre voiture est compatible Alexa, vous pouvez utiliser des événements comme le démarrage du moteur pour déclencheur.

Définir un événement à la suite d’un déclencheur

Vous avez indiqué ce qu’Alexa devait “écouter”, maintenant, il faut lui dire ce qu’elle doit faire. La liste est longue, et vous pouvez avoir plusieurs actions pour chaque déclencheur. Vous pouvez par exemple vouloir faire sonner une alarme si le capteur d’une porte reste ouvert pendant plus de 10 minutes. Ceci est très facile à configurer. Par contre, vous pouvez définir une routine pour que, lorsque ce capteur de porte se forme, les lumières et l’air conditionné ou le chauffage s’allument, que le système localise votre animal de compagnie sur une carte, qu’il annonce à vos enfants dans leur chambre que vous êtes rentré(e) et que Alexa vous dise “bienvenue à la maison”.

Voici tous les événements que vous pouvez exécuter :

Maison intelligente : tous les appareils connectés et pour chacun, les actions possibles.

Alexa Dit : décidez ce qu’Alexa devrait dire depuis une liste ou créez des phrases personnalisées.

Annonce : c’est un message personnalisé que vous donnez à Alexa et décidez ensuite sur quels appareils il doit être délivré. C’est différent de Alexa Dit dans la mesure où Alexa ne répondra que sur l’appareil qui a déclenché l’action.

Audible : choisissez un livre sur votre compte pour qu’Alexa le lise et sur quel appareil la lecture doit avoir lieu.

Agenda : Alexa lit votre agenda.

Appel : Alexa passe un appel.

Date et Heure : Alexa vous donne la date, l’heure ou les deux.

Informations de livraison : obtenez des informations sur les livraisons prévues aujourd’hui depuis vos comptes connectés.

Paramètres de l’appareil : changez un paramètre sur votre appareil, y compris le volume ou le mode “ne pas déranger”.

Notification Drop In : transformez vos appareils Alexa en interphone. Vous pouvez parler à quelqu’un ailleurs dans la maison et si celui-ci répond, vous entendez sa réponse.

Divertis-moi : Alexa va créer un programme pour vous, qu’il s’agisse de lecture depuis Audible, vous aider à apprendre quelque chose, chanter avec vous ou vous donner les actualités.

Fire TV : contrôlez votre appareil Fire TV.

Informations : des informations qui peuvent piquer votre curiosité, comme une astuce pour la santé, une information sur le marché de la bourse, les crypto-monnaies ou des faits historiques.

Musique et podcast : jouer de la musique ou un podcast depuis vos appareils connectés.

Navigation : pour obtenir des directions de la part d’Alexa.

Actualités : Alexa peut être configurée pour vous donner les informations, locales ou nationales, un bref flash, depuis des sources spécifiques. Il est même possible de n’avoir que des histoires positives.

Notifications : envoyer une notification vers votre téléphone.

Skills : Alexa a une librairie impressionnante de jeux et d’exercices pour tous les âges.

Sons : des sons divers et variés, pour tous les usages.

Trafic : des informations sur le trafic routier local.

Attente : permet d’ajouter un délai à n’importe quelle action avec ce timer.

Météo : obtenir la météo locale.

Une fois que vous avez configuré votre routine, cliquez sur le bouton Terminé et vous êtes paré(e). Vous pouvez tester votre routine, sans le déclencheur réel, en allant dans la liste de Vos Routines et en cliquant sur le bouton lecture bleu à côté de la routine de votre choix. Vous pouvez éditer n’importe quelle routine depuis cette même liste simplement en cliquant sur le nom de cette dernière. Pour supprimer une routine, ouvrez-la en cliquant sur son nom et cliquez sur le bouton avec les trois petits points dans le coin supérieur droit. De là, sélectionnez Supprimer la routine.