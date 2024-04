Amazon abandonne sa technologie de caisse libre-service

La compagnie a décidé de supprimer la fonctionnalité "Just Walk Out" de ses magasins d'alimentation Fresh aux États-Unis.

Tl;dr Amazon retire sa technologie Just Walk Out de tous ses magasins d’épicerie Fresh aux États-Unis.

La technologie a été critiquée pour son coût d’installation et d’entretien, et pour ses problèmes de précision dans la facturation.

Elle soulève également des préoccupations majeures en matière de confidentialité, en raison de son utilisation de données biométriques.

Malgré l’arrêt de cette technologie aux États-Unis, elle sera toujours offerte dans de nombreux magasins au Royaume-Uni.

Amazon dit au revoir à la technologie “Just Walk Out”

Amazon a décidé de retirer sa technologie “Just Walk Out” de tous ses supermarchés Fresh aux États-Unis, selon une information rapportée par The Information. Ce système de paiement autonome, basé sur un réseau de caméras, de capteurs et d’humains, a été confronté à plusieurs problèmes depuis son lancement.

Des problèmes multiples et coûteux

Bien que l’entreprise puisse affirmer que la technologie repose sur une intelligence artificielle générative, il est important de noter qu’en réalité, plus de 1 000 personnes en Inde surveillent les flux vidéo pour garantir des checkouts précis. En outre, ce système est assez coûteux à installer et à entretenir. Par conséquent, cette technologie n’a été adoptée que dans environ la moitié des magasins Fresh aux États-Unis.

Certains consommateurs ont signalé des problèmes, tels que des reçus envoyés plusieurs heures après l’achat ou des commandes mal gérées. Malgré ces inconvénients, Amazon a assuré à Engadget que la technologie a continué à évoluer tout en réduisant le nombre d’examens humains chaque année.

Inquiétudes en matière de confidentialité

Cependant, des inquiétudes concernant la vie privée ont également été soulevées. Les caméras et capteurs utilisés dans ces magasins peuvent collecter des informations biométriques au fur et à mesure que les gens font leurs achats. Cette situation a conduit à un recours collectif à New York, accusant Amazon de collecter des informations biométriques sans informer correctement les consommateurs.

Amazon a tenté de vendre cette technologie à d’autres chaînes de vente au détail, mais n’a pas rencontré beaucoup de succès. L’entreprise s’est associée à Starbucks dans quelques endroits et a eu un petit lancement dans les hôpitaux pour le personnel médical.

Un futur incertain

Alors que la technologie Just Walk Out sera toujours offerte dans de nombreux magasins au Royaume-Uni, Amazon affirme que le retrait de ces systèmes aux États-Unis fait partie d’une initiative plus large pour réorganiser son secteur d’épicerie de détail. La société envisage d’introduire ses chariots intelligents Dash à des endroits de vente au détail, après un test réussi dans plusieurs magasins Whole Foods et Fresh. Ces chariots sont équipés de balances et de capteurs permettant de surveiller les dépenses en temps réel et, bien sûr, de permettre aux clients de se passer du passage en caisse.