Comment acheter des livres électroniques Kindle

Il y a plusieurs méthodes pour acheter des livres électroniques pour votre Kindle.

Lire des livres sur un appareil Kindle peut être très pratique. Non seulement vous pouvez en profiter sur un Kindle Scribe ou Kindle Paperwhite, mais pratiquement tous les appareils électroniques du marché actuel peuvent profiter de l’app Kindle et devenir eux-mêmes de petites liseuses électroniques.

Les meilleures méthodes pour acheter des livres Kindle

Le meilleur moyen d’acheter des livres Kindle, c’est directement depuis le site Amazon. Il est alors possible de naviguer facilement dans les genres et les options, et vous pouvez même ajouter plusieurs livres dans votre panier avant de payer.

Vous pouvez accéder au site d’Amazon sur smartphone, tablette ou ordinateur, et il est facile de visualiser tous les livres disponibles sur Kindle ce faisant.

Si vous avez un appareil Kindle, Paperwhite ou Scribe, par exemple, vous pouvez aussi acheter vos livres directement depuis l’appareil. Il suffit d’aller sur la page d’accueil ou bibliothèque et tapoter sur l’icône en forme de caddie dans le coin inférieur droit de la page. Le Kindle Store va alors s’ouvrir, et vous pouvez chercher les livres de votre choix ou fouiller dans les tops par genre. Lorsque vous êtes prêt(e) à acheter, appuyez simplement sur le bouton “Acheter” ou “Payer en un clic” et le livre sera ajouté à votre bibliothèque.

Peut-on acheter des livres Kindle dans l’app Kindle ?

Si vous lisez vos livres dans l’app Kindle sur votre smartphone, vous serez certainement déçu(e) d’apprendre qu’il n’est pas possible d’acheter des livres Kindle via l’app. La chose n’est plus possible sur iOS depuis 2011, mais Google a fait disparaître cette option récemment. Pourquoi Amazon aurait-il retiré cette possibilité ?

Ceci est lié à la manière dont Apple et Google gèrent leurs stores. Les apps avec des achats in-app doivent reverser un pourcentage de ces transactions à Google ou Apple, selon le store concerné. Mais ces géants de la tech veulent que les autres entreprises utilisent leurs systèmes pour s’assurer leur commission.

Pendant longtemps, ni Apple ni Google n’étaient aussi stricts envers de grandes sociétés comme Amazon, leur permettant d’agir sous les radars, si l’on peut dire. Désormais, les politiques sont bien plus cadrées. Amazon a retiré l’option d’achat de livres depuis l’app pour ne pas devoir payer de commissions à Google ou Apple.

À noter, il n’est pas possible non plus d’acheter des livres Kindle sur l’app smartphone Amazon, le géant du e-commerce ayant désactivé l’option ici aussi.

La meilleure option reste d’utiliser votre navigateur et d’utiliser le site Amazon. Ce n’est pas le plus simple, mais cela permet d’accéder à vos méthodes de paiement et vos informations de recherche.

Et dans la mesure où il est possible de fouiller le catalogue sur le site, vous pouvez chercher rapidement des livres, arpenter les sélections par genre et autre. Vous pouvez aussi ajouter des livres dans vos listes de favoris depuis l’app Kindle et finaliser l’achat sur un ordinateur ou via le navigateur. Ce n’est pas des plus simple, mais c’est la dernière solution offerte par Amazon.

Avec les récents changements initiés par l’Union européenne, il y a de grandes chances que les achats de livres Kindle reviennent dans l’app Kindle, tout du moins dans certains pays. Mais les géants que sont Apple et Google ne se laisseront pas faire sans réagir.