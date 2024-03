Guide du débutant : tout savoir sur les liseuses électroniques Kindle

Si vous êtes intéressé(e) par l'achat d'une liseuse électronique, vous avez probablement entendu parler des Kindle d'Amazon. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces dernières.

Amazon lançait sa première liseuse électronique Kindle en 2007. Depuis lors, la gamme n’a cessé de s’étendre, devenant omniprésente sur le marché. Mais si vous n’avez eu à choisir de liseuse auparavant, vous vous posez certainement de nombreuses questions, comme “comment fonctionne une liseuse Kindle ?”, “valent-elles leur prix ?”, “quelle Kindle devrais-je acheter ?”. Voici tout ce que vous devez savoir.

Dans sa définition la plus basique, une Kindle est une liseuse électronique. Il s’agit donc d’un appareil électronique dédié à la lecture de livres électroniques ou e-books. Les e-books sont des versions numériques de livres physiques, l’équivalent des MP3 pour les CD, par exemple. Ils permettent un accès plus facile et rapide aux livres et leur tarif est souvent bien inférieur à leurs versions physiques.

Outre le fait de vous donner accès au catalogue de livres électroniques d’Amazon, choisir une liseuse comme les Kindle par rapport aux livres physiques est aussi bien plus pratique. Tous vos livres sont stockés sur la Kindle, bien plus compacte et plus légère. Vous pouvez aussi lire facilement avec la Kindle dans le noir, grâce à l’écran le plus souvent e-ink et le rétroéclairage.

Les Kindle permettent aussi de garder facilement la progression de votre lecture, parfait pour revenir à votre livre du moment. Vous pouvez même savoir combien de temps il vous reste à lire pour terminer un chapitre ou le livre entier. Il est d’ailleurs aussi d’évaluer votre vitesse de lecture. Les Kindle permettent aussi d’accéder aux définitions des mots et même de surligner et ajouter des notes à vos livres, tout ceci sans abîmer les pages. Très pratique si vous travaillez sur tel ou tel livre.

Ces liseuses électroniques fonctionnent en téléchargeant des e-books depuis le catalogue Amazon. Vous pouvez y accéder depuis la Kindle elle-même ou via votre navigateur web.

Une fois que vous avez acquis un livre sur la Kindle, vous pouvez le télécharger instantanément, dès que vous êtes connecté(e). Une fois téléchargé, vous pouvez démarrer la lecture, où que vous soyez, avec ou sans connexion. C’est une solution vraiment pratique pour les vacances.

Quelle Kindle acheter ?

Avec cinq modèles différents, le choix n’est pas simple. Heureusement, chaque Kindle propose des fonctionnalités différentes pour vous y retrouver.

La Kindle basique est la plus abordable, à 99,99 €, elle propose une luminosité ajustable, un écran de 6 pouces, 16 Go de stockage et une autonomie de six semaines sur une seule charge. Il y a aussi la Kindle Kid, avec un design plus enfantin à l’arrière, à 119,99 €.

Autre option, la Kindle Paperwhite. Avec 16 Go de mémoire, un écran de 6,8 pouces et des pages qui se tournent plus rapidement, c’est une amélioration parfaite pour les gros lecteurs. Vendue à 159,99 €. Il y a là encore la Kindle Paperwhite Kids, à 139,99 €. Comme la Kindle basique, la version Kids offre un design plus enfantin.

Si vous voulez davantage de stockage, vous pouvez opter pour la Kindle Paperwhite Signature Edition. Même grand écran que la Kindle Paperwhite, mais avec 32 Go de stockage interne et recharge sans fil. La Signature Edition propose aussi l’ajustement automatique de la luminosité. À 189,99 €.

Si vous voulez des touches physiques, la Kindle Oasis est faite pour vous, mais compte parmi les options les plus onéreuses. Écran de 7 pouces, jusqu’à 32 Go de stockage et davantage de LED sous l’écran. Elle a toutes les fonctionnalités de la Kindle Paperwhite Signature Edition excepté la recharge sans fil. Y compris l’orientation automatique de la page, des boutons physiques pour tourner les pages et la connectivité cellulaire gratuite. Elle n’est pas en stock à l’heure d’écrire ces lignes, mais elle est d’ordinaire proposée au même tarif que la Signature Edition, 189,99 €.

Le modèle le plus onéreux de la gamme Kindle actuellement est la Kindle Scribe, qui ressemble davantage à une tablette qu’à une liseuse électronique. Avec son grand écran de 10,2 pouces et jusqu’à 64 Go de stockage interne, elle permet aussi d’écrire, parfait pour celles et ceux qui prennent beaucoup de notes. Proposée à 369,99 €, elle offre les mêmes fonctionnalités que la Kindle Oasis, sans la résistance à l’eau, la connectivité cellulaire et les boutons pour tourner les pages.