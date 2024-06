Le prix de l’abonnement sans publicité augmente chez Max

Max suit la tendance de Netflix en augmentant ses prix.

Tl;dr Max augmente le prix de ses abonnements sans publicité.

L’augmentation du prix intervient juste avant la première de la saison 2 de House of the Dragon.

Cette hausse de prix fait suite à une tendance similaire chez Netflix.

Le service de streaming offre une variété de contenus, dont des sports en direct.

Netflix pousse Max a augmenter le prix de l’abonnement sans publicité

Max, qui a vu le jour en 2015 et a subi plusieurs rebrandings, a décidé d’augmenter les tarifs de ses plans sans publicité. Avec des contenus en provenance de HBO, Warner Bros. Discovery et Discovery Channel, c’est l’un des services de streaming les plus coûteux du marché, rivalisant avec Netflix, bien qu’elle ne compte pas autant d’abonnés que ce dernier, Amazon Prime Video ou Disney+.

Max raises prices across its ad-free plans https://t.co/rJRXCLkOh6 — The Verge (@verge) June 4, 2024

Une nouvelle grille tarifaire chez Max

Depuis le 4 juin 2024, la plateforme de streaming Max a augmenté le prix de ses abonnements sans publicité de 1 dollars par mois. L’abonnement régulier sans publicité est désormais à 16,99 dollars par mois et l’abonnement annuel à 169,99 dollars. L’abonnement “ultime” sans publicité est maintenant à 20,99 dollars par mois et à 209,99 dollars par an. Cependant, le prix de l’abonnement avec publicité de Max reste inchangé à 9,99 dollars par mois ou 99,99 dollars par an.

Impact de la hausse sur les abonnés

Les abonnés existants seront prévenus 30 jours avant le renouvellement de leur abonnement et verront cette hausse à partir de leur prochain cycle de facturation, à compter du jeudi 4 juillet 2024. Les abonnés annuels actuels ne verront pas d’augmentation avant leur renouvellement.

Une stratégie de hausse de prix courante dans le streaming

La hausse des prix n’est pas une nouveauté dans l’univers du streaming. Presque tous les services ont augmenté leurs tarifs ces dernières années. Max semble suivre la même voie que son concurrent direct, Netflix, qui a augmenté ses tarifs en octobre 2023. Cette hausse survient à un moment opportun, juste avant la première de la saison 2 de House of the Dragon, la série la plus populaire de Max. Cette série a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs dès le premier jour, un record pour HBO. Il est probable que Max anticipe une forte augmentation des inscriptions avec cette nouvelle saison.