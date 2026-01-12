Cette pépite méconnue de HBO Max fait son retour éclatant avec une nouvelle saison

La série à suspense, souvent citée comme l’une des découvertes discrètes mais marquantes de HBO Max, fait déjà son retour avec une nouvelle saison, poursuivant ainsi une trajectoire remarquée auprès des amateurs de thrillers.

Tl;dr « Industry » Saison 4 arrive le 11 janvier 2026.

Succès critique et retour dans le Top 10 HBO Max.

Pas encore de confirmation pour une Saison 5.

Le retour très attendu d’Industry sur HBO Max

Après une fin de saison en septembre 2024, la série Industry, produite par Mickey Down et Konrad Kay, fait déjà son grand retour dès le 11 janvier 2026 à 21 heures sur HBO et HBO Max. Ce calendrier, plutôt resserré comparé à d’autres productions de la chaîne, témoigne sans doute du poids grandissant de cette fiction dans le paysage des séries dramatiques récentes.

L’art du suspense financier et des luttes humaines

Plongés dans l’univers impitoyable de la finance londonienne chez Pierpoint & Co, un groupe de jeunes diplômés – incarnés par Myha’la, Marisa Abela, Harry Lawtey, Sagar Radia et Ken Leung – se retrouve, pour cette quatrième saison, embarqué dans un jeu du chat et de la souris à l’échelle internationale. Leur quotidien s’équilibre maladroitement entre pressions professionnelles extrêmes, intrigues sentimentales et amitiés fragiles.

Il faut reconnaître que la recette fonctionne : trois saisons acclamées par la critique, affichant une moyenne remarquable de 90 % sur Rotten Tomatoes côté spécialistes (contre 71 % pour le public). Certains journalistes n’hésitent pas à qualifier la série comme étant « l’une des meilleures à la télévision », soulignant son écriture aiguisée et sa tension permanente qui saisit le spectateur dès les premières minutes.

Coup d’œil sur l’audience et perspectives d’avenir

Sans surprise, ce nouveau chapitre d’Industry, composé de huit épisodes diffusés chaque dimanche, réintègre immédiatement le Top 10 mondial des programmes les plus regardés sur HBO Max, frôlant les succès récents comme The Pitt, The Seduction, ou encore I Love LA. Si les avis officiels concernant cette saison attendent encore d’être publiés, il est évident que la communauté suit avec attention chaque rebondissement.

Pour ceux qui souhaitent s’y plonger ou rattraper leur retard, voici ce qu’offre actuellement cette quatrième saison :

Dramatisation intense autour de la haute finance londonienne.

Nouveaux enjeux internationaux et rivalités exacerbées.

Pouvoirs et trahisons rythment chaque épisode hebdomadaire.

L’avenir incertain, mais prometteur d’Industry

Reste cependant une question brûlante : y aura-t-il une cinquième saison ? Rien n’est décidé du côté de HBO, même si un renouvellement pourrait être annoncé seulement plus tard dans l’année. À noter toutefois que le duo créatif Down-Kay a signé en automne dernier un contrat global de trois ans avec la chaîne, laissant entrevoir une suite possible. Mais dans l’univers impitoyable des séries télévisées comme celui dépeint par «Industry», rien n’est jamais acquis…