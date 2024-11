The Penguin : Cette vidéo de Colin Farrell sortant de son personnage fait le buzz et épate le public

Un aperçu passionnant des coulisses de "The Penguin" : une vidéo de Colin Farrell sortant de son personnage devient virale et étonne les internautes.

Tl;dr Farrell impressionne avec son interprétation d’Oswald Cobb dans The Batman et The Penguin.

La transformation de Farrell en Oz Cobb est capturée dans une vidéo virale.

La performance de Farrell dans The Penguin le positionne pour un Emmy en 2025.

L’éblouissante performance de Colin Farrell

Les adeptes de DC ont été éblouis par la performance de Colin Farrell en tant qu’Oswald Cobb dans The Batman et sa série dérivée The Penguin. Farrell a réussi à disparaître si complètement dans le personnage d’Oz que même ses co-stars, comme l’actrice Cristin Milioti qui joue Sofia Falcone, n’ont pas pu voir le « vrai Colin » avant la fin du tournage.

Une métamorphose captivante

La transformation stupéfiante de « Colin Farrell » en « Oz Cobb » a été immortalisée dans une vidéo qui est rapidement devenue virale. Entendre l’accent irlandais de Colin Farrell sortir du visage d’Oz Cobb est si troublant que cela en devient presque inquiétant :

Colin Farrell, méconnaissable

« Oui, il a créé une vraie personne… J’ai passé un an avec « Oz »; je ne voyais vraiment pas Colin [Farrell] sans maquillage. Je pense que j’ai vu Colin sans maquillage trois fois, » a précédemment confié Cristin Milioti à CinemaBlend. « C’était tellement incroyable de découvrir cette personne, c’est très étrange quand j’entends sa voix, ça me perturbe vraiment. Et certainement quand je le vois dans sa véritable forme, car j’associe ces yeux et cette voix à quelqu’un avec qui j’ai passé un an. Nous nous sommes regardés pendant un an. J’ai donc l’impression de connaître cette personne. »

#ColinFarrell’s #ThePenguin transformation was so epic and convincing that a clip of him talking in his Irish accent while fully in costume has left everyone speechless. 🐧 Full article here: https://t.co/keVHEUBZqr (📽️: HBO) pic.twitter.com/0wbdAQhzq9 — TMZ (@TMZ) November 20, 2024

Un succès qui le propulse vers les Emmy Awards

La performance de Farrell dans The Penguin l’a déjà propulsé au sommet de la liste des candidats pour la catégorie « Meilleur acteur principal dans une série dramatique » pour les Emmy Awards de 2025. La série The Penguin, dans laquelle jouent également Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, est actuellement en streaming sur Max.