James Gunn annonce un retard pour The Batman 2

Une mauvaise nouvelle pour les fans de Batman : l'annonce de James Gunn signifie un retard inattendu pour le film The Batman II.

Tl;dr Le tournage de The Batman 2 n’a pas encore débuté.

James Gunn a démenti que le script était finalisé.

Les fans attendent avec impatience plus d’informations sur la suite.

Place à la spéculation : The Batman 2 se fait attendre

Les fans de l’univers DC, et plus particulièrement de Batman, sont en émoi. La première adaptation de l’homme chauve-souris par Matt Reeves a certes fait moins d’entrées que prévu, mais elle a permis aux spectateurs de découvrir une des meilleures interprétations du justicier de Gotham. La série The Penguin, diffusée sur la plateforme MAX, a conforté cette attente, et les changements dans la direction de DC Comics, avec l’arrivée de James Gunn et Peter Safran, ont alimenté les rumeurs. Mais qu’en est-il réellement de The Batman 2 ?

Un script qui se fait attendre

En septembre dernier, Matt Reeves, le réalisateur du premier volet, avait annoncé dans une interview à Entertainment Weekly que le scénario de la suite était bouclé. Or, il semblerait que cette information était quelque peu prématurée. Interrogé par des fans le dimanche 17 novembre dernier, James Gunn a réfuté cette déclaration. « Je pense que cette information était bien intentionnée, mais elle était erronée. Nous attendons cela avec impatience« , a-t-il déclaré.

L’avenir de Batman au sein du DCU

Batman est le personnage le plus populaire de l’univers DC, surpassant de loin Superman. Le film The Batman, ancré dans un univers propre et doté d’une esthétique sombre, insiste davantage sur les aspects de détective du personnage que sur ses super-pouvoirs, une approche différente de celle du Batman incarné par Ben Affleck. Les fans sont donc impatients d’en savoir plus sur la suite, et la série The Penguin ne fait qu’attiser leur curiosité.

Multiple « Batmen », un concept familier ?

Beaucoup se demandent si The Batman 2 marquera la fin de cette version du justicier. Pourtant, l’idée de plusieurs Batman n’est pas inédite. Dans les comics, plusieurs versions du personnage ont coexisté, comme les Batman de la Terre-Un et de la Terre-Deux lors des crossovers annuels entre la Justice League et la Justice Society. En 2010, Bruce Wayne et Dick Grayson ont tous deux endossé le costume de Batman en même temps. Il semblerait donc que les fans devront patienter pour obtenir des réponses à leurs questions.