Ce réalisateur de James Bond ne reviendra pas sur la franchise

Acclamé pour son travail sur Skyfall et Spectre, Sam Mendes a confirmé qu'il ne reviendra pas derrière la caméra pour un prochain James Bond.

Tl;dr Sam Mendes, réalisateur de James Bond, évoque son avenir avec la franchise.

Sam Mendes exprime des doutes sur son retour, citant une préférence des producteurs pour des réalisateurs plus malléables.

Il semble que Sam Mendes ait définitivement quitté la franchise, appliquant les leçons apprises à d’autres projets.

James Bond et Sam Mendes : une histoire d’amour finie ?

Sam Mendes, qui a marqué l’histoire du cinéma avec American Beauty, et plus récemment avec la franchise James Bond, s’est exprimé sur son avenir avec cette dernière. Avant de rejoindre la série d’espionnage de longue date, Sam Mendes était surtout connu comme le réalisateur oscarisé de American Beauty en 1999, qui a également remporté le prix du meilleur film à la cérémonie des Oscars en 2000.

Son parcours avec 007

Son premier long métrage James Bond était Skyfall en 2012, avec le comédien Daniel Craig. Il a ensuite réalisé Spectre en 2015. Cependant, le dernier film de Daniel Craig, No Time to Die en 2021, a été réalisé par Cary Joji Fukunaga, et le prochain James Bond 26 n’a pas encore de réalisateur attitré.

Pas d’avenir pour Sam Mendes avec James Bond

Dans une récente interview, Sam Mendes a exprimé des doutes sur son retour à la franchise. Il a déclaré que, bien qu’il ait apprécié l’opportunité d’élargir sa créativité à une plus grande échelle, il pense que les producteurs recherchent des personnes « un peu plus malléables et en début de carrière« .

Dans les premiers jours de la franchise, les réalisateurs revenaient presque aussi souvent que les acteurs de James Bond. Cependant, depuis la fin de la série de John Glen avec Licence to Kill en 1989, seul Mendes a dirigé plus d’un film James Bond et aucun réalisateur n’a dirigé des épisodes mettant en vedette deux acteurs différents.