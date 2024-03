James Bond 26 : Loelia Ponsonby, la remplaçante de Miss Moneypenny ?

Si le prochain film de James Bond envisage de se passer de Miss Moneypenny dans son casting, il existe une remplaçante idéale dans les romans de Ian Fleming, qui n'est autre que Loelia Ponsonby.

Alors que le 26ème volet de la franchise cinématographique James Bond est en préparation, des changements sont à prévoir. En effet, elle a beaucoup évolué au cours des cinquante dernières années, mais les personnages et les gadgets des films James Bond sont restés largement constants. Des figures comme M, Q et Miss Moneypenny ont été des acteurs récurrents dans de nombreux films de James Bond, jouant principalement le rôle d’alliés pour l’agent imparable du MI6.

Après le final explosif de No Time To Die, le prochain film doit apporter des changements. Cela permettra à la franchise de se renouveler, au lieu de se reposer sur les éléments traditionnels des anciens films de James Bond. Il se pourrait que Miss Moneypenny soit remplacée par un autre personnage créé par Ian Fleming, à savoir Loelia Ponsonby. Ce changement pourrait être un moyen discret mais efficace de distinguer le prochain James Bond 26 des films précédents.

Dans les premiers romans de James Bond de Ian Fleming, Loelia Ponsonby est un personnage de soutien majeur. Introduite dans la version romanesque de Moonraker, Loelia Ponsonby s’est rapidement imposée comme une figure incontournable de la section Double-O du MI6 en tant que secrétaire partagée. Elle a servi plusieurs agents, pas seulement James Bond. Malgré sa fonction de secrétaire, Loelia Ponsonby possède une grande quantité de connaissances sur des sujets sensibles, ce qui en fait un personnage particulièrement astucieux dans la série.

La présence de Loelia Ponsonby dans les prochains films de James Bond pourrait souligner comment la franchise se libère des films du passé. Elle pourrait reprendre son poste des romans et offrir une épaule empathique sur laquelle James Bond pourrait s’appuyer. Même si le personnage ne conserve pas le caractère séducteur de l’original, sa réticence naturelle à se rapprocher des agents pourrait être utilisée pour souligner les enjeux souvent mortels auxquels tout agent 00 doit faire face. Bien qu’elle n’ait jamais paru dans aucun film James Bond précédent, le prochain pourrait être le moment idéal pour que Loelia Ponsonby fasse ses débuts au cinéma.

On en pense quoi ?

L’introduction de Loelia Ponsonby serait un moyen rafraîchissant et intelligent d’apporter du renouveau dans la franchise James Bond au cinéma. Cela pourrait non seulement diversifier les personnages féminins de la série, mais aussi offrir une perspective nouvelle et intéressante sur l’univers de James Bond.