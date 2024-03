Pierce Brosnan, ancien James Bond, dévoile son choix pour le prochain 007

Alors que la quête du prochain 007 se poursuit, le comédien irlandais naturalisé américain Pierce Brosnan, ancien interprète de James Bond, a révélé son choix pour reprendre le rôle du célèbre espion des services secrets britanniques.

Pierce Brosnan, ayant interprété James Bond dans quatre films, a récemment exprimé son choix pour le prochain acteur à reprendre le rôle de l’agent secret britannique iconique, créé par Ian Fleming. Suite à la fin explosive de No Time To Die en 2021, le départ de Daniel Craig, le dernier à avoir incarné le rôle, a remis les compteurs à zéro pour une nouvelle interprétation du personnage.

En attente d’informations sur le prochain James Bond 26, Pierce Brosnan a déclaré à la BBC que Cillian Murphy, qui a acquis une renommée mondiale après Oppenheimer l’année dernière, serait un excellent choix. Il estime que “Cillian ferait un magnifique travail en tant que James Bond au service secret de Sa Majesté“.

Cillian Murphy, connu également pour son rôle dans Peaky Blinders, figure parmi les acteurs pressentis pour incarner James Bond au cinéma. Cependant, son âge pourrait être un obstacle. À 47 ans, il est plus âgé que la plupart des acteurs lorsqu’ils ont repris le rôle. Les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Williams chercheraient plutôt quelqu’un dans la trentaine, compte tenu des engagements liés à la franchise.

Aaron Taylor-Johnson, 33 ans, est actuellement considéré comme un sérieux prétendant. Cillian Murphy lui-même a reconnu dans une interview récente avec HELLO Magazine qu’il est “un peu trop vieux pour ça“. Idris Elba, 51 ans, pressenti lui aussi, avait déjà exprimé cette même réserve en 2016. Il semble donc probable que le prochain James Bond soit un acteur plus jeune.

On en pense quoi ?

L’âge est un facteur non négligeable dans le choix du prochain James Bond. Cependant, le talent et le charisme ne devraient-ils pas primer ? Après tout, la franchise a toujours su se réinventer. L’avenir nous dira si la vision de Pierce Brosnan se concrétise ou non.