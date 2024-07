Ces aspects de la franchise James Bond qui résistent mal au temps

Des aspects fondamentaux de la franchise James Bond, jadis innovants, semblent maintenant en décalage avec les sensibilités contemporaines, provoquant un dialogue sur leur durabilité dans le contexte cinématographique moderne.

Tl;dr La franchise James Bond montre des signes de vieillissement.

Des scènes problématiques et des représentations stéréotypées persistent.

Les gadgets et les scènes de torture sont parfois excessifs.

Le développement inutile de l’univers peut nuire à la franchise.

Le temps et James Bond

La franchise James Bond, l’un des noms les plus anciens et les plus durables du cinéma, montre néanmoins des signes de vieillissement. Depuis sa première apparition dans les années 60, certains éléments ont mal résisté à l’épreuve du temps. Les standards stylistiques et culturels ont évolué, laissant certaines scènes de la saga 007 dépassées et parfois même choquantes à travers le prisme moderne.

James Bond et le sexisme

Si la franchise James Bond est célèbre pour une chose, c’est bien sa représentation problématique des femmes. Les premiers films ont relégué les « James Bond girls » au rang d’objets de désir ou de demoiselles en détresse. Les personnages féminins étaient souvent réduits à des archétypes sexistes, avec des noms à connotation sexuelle, comme Holly Goodhead ou Plenty O’Toole. Paradoxalement, la parodie d’Austin Powers traite les femmes avec plus de respect que ne le fait James Bond dans la majorité de ses films.

Les gadgets farfelus et la torture

Les films modernes de James Bond ont évité certains écueils, mais d’autres problèmes subsistent. Les gadgets de l’agent 007 sont parfois ridiculement sophistiqués, flirtant avec la science-fiction. Les scènes de torture, quant à elles, sont souvent brutales et peuvent sembler inutilement violentes, interrompant brutalement le spectacle généralement divertissant des films Bond.

La tendance à l’expansion de l’univers

Enfin, l’influence de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) se fait ressentir dans les films de Daniel Craig, avec une tendance à l’expansion inutile de l’univers. Ce phénomène a été critiqué, et risque de vieillir la franchise James Bond encore plus rapidement.