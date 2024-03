Aaron Taylor-Johnson : le potentiel nouveau 007 est validé par un ancien James Bond

George Lazenby donne son avis sur la supposée sélection de l'acteur Aaron Taylor-Johnson pour être le prochain 007 de la franchise James Bond au cinéma.

Tl;dr Aaron Taylor-Johnson pourrait être le prochain 007 dans James Bond 26.

L’ancien James Bond, George Lazenby, soutient ce choix.

Aaron Taylor-Johnson a une présence similaire à celle de Daniel Craig.

Les idées non conventionnelles pour le casting de James Bond ont été rejetées.

Le prochain James Bond pourrait être Aaron Taylor-Johnson

Le nom d’Aaron Taylor-Johnson circule dans les rumeurs comme étant le prochain agent secret le plus emblématique du cinéma, James Bond. La course pour remplacer Daniel Craig est officiellement toujours en cours, suite au départ de ce dernier après No Time to Die. Cependant, des murmures laissent entendre que Taylor-Johnson, star de Tenet et de Bullet Train, a déjà décroché le rôle.

George Lazenby, ancien James Bond, approuve ce choix

George Lazenby, ancien interprète de James Bond, soutient le choix de Aaron Taylor-Johnson pour le rôle. Il a exprimé son opinion lors d’une interview accordée à TMZ, soulignant que l’acteur britannique pourrait gérer les cascades dans James Bond 26. Il a également partagé ses conseils pour le nouvel agent 007, l’encourageant à réinventer le rôle à sa manière.

Aaron Taylor-Johnson, un choix sûr pour James Bond

Le comédien Aaron Taylor-Johnson a progressivement gravi les échelons parmi les acteurs potentiels pour le rôle de Bond. Des acteurs plus jeunes comme James Norton et Regé-Jean Page ont fait irruption dans la course, mais il est impossible de dire s’ils étaient vraiment en lice. Les idées non conventionnelles, comme celle d’avoir une James Bond féminine, ont été largement rejetées. La productrice de James Bond, Barbara Broccoli, a même déclaré que James Bond ne sera jamais une femme.

La rumeur la plus récente concernant Aaron Taylor-Johnson suggère que le rôle est à lui s’il le souhaite, et qu’une annonce pourrait arriver bientôt. Aaron Taylor-Johnson a une aura similaire à celle de Daniel Craig, ce qui permettrait à la franchise James Bond de continuer sans heurts dans la même veine que les films de l’ère Daniel Craig.

Un choix sûr, mais sans risque

Cependant, certains pourraient argumenter que Aaron Taylor-Johnson est un choix trop sûr pour James Bond 26, alors qu’il y a une opportunité pour un grand changement, comme changer la race ou le genre du personnage. Les gardiens de James Bond ont toujours été un peu réticents à prendre des risques, préférant faire évoluer la franchise lentement plutôt que de prendre des mesures radicales. Taylor-Johnson pourrait faire un bon James Bond, comme le pense George Lazenby, mais c’est aussi un choix sûr, ce qui pourrait être tout ce que Barbara Broccoli et EON Productions recherchent.