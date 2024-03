James Bond : le choix Aaron Taylor-Johnson semble se confirmer

Le nouveau James Bond devrait être l'acteur britannique Aaron Taylor-Johnson.

Après le départ de Daniel Craig en 2021, la production de la saga James Bond serait sur le point de révéler le nom de son successeur. Le célèbre espion britannique, personnage créé par Ian Fleming, a été incarné par plusieurs acteurs au cours des 60 dernières années.

British actor Aaron Taylor-Johnson formally offered role of James Bond and ‘will sign contract this week’ to take over from Daniel Craig pic.twitter.com/8Qh3oBYuZq

— The Sun (@TheSun) March 19, 2024