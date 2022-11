James Bond : Aaron Taylor-Johnson pourrait être le successeur de Daniel Craig

Aaron Taylor-Johnson serait en pole position pour devenir le nouveau James Bond.

Les sources du célèbre tabloïd The Sun affirment que le comédien britannique Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Tenet, The King’s Man, Outlaw King, Bullet Train) a été invité en septembre dernier par EON Productions dans les Pinewood Studios afin de réaliser un “screen test” pour le prochain film James Bond. Celui-ci aurait impressionné la productrice Barbara Broccoli au point d’en faire son favori face à Idris Elba, Tom Hardy, Richard Madden, James Norton ou Regé-Jean Page.

