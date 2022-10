James Bond : le prochain 007 sera un trentenaire

Les jeunes vedettes hollywoodiennes ne pourront jamais incarner James Bond.

Michael G. Wilson, qui dirige Eon Productions (société de production qui gère les droits de la franchise mettant en scène l’agent secret britannique créé par Ian Fleming) avec Barbara Broccoli, révèle que les acteurs qui ont moins de 30 ans sont hors course pour le casting du prochain film James Bond :

Nous avons essayé de nous intéresser à des personnes plus jeunes dans le passé. Mais tenter de le visualiser ne fonctionne pas. Rappelez-vous, James Bond est déjà un vétéran. Il a de l’expérience. C’est une personne qui a traversé les guerres, pour ainsi dire. Il a probablement été membre des SAS (Special Air Service, une unité de forces spéciales des forces armées britanniques) ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas un gamin qui sort du lycée et que l’on peut faire intervenir en mission pour la première fois. Cela explique pourquoi ça marche principalement pour un trentenaire.

Une scène de séduction tirée du film From Russia with Love (1963) est toujours utilisée par Eon Productions pour tester les comédiens qui aspirent à jouer James Bond, l’espion impitoyable du romancier Ian Fleming :

Nous utilisons toujours la même scène pour nos castings… et c’est celle de From Russia with Love, où James Bond revient dans sa chambre après un assassinat, et il commence à enlever sa chemise, va dans la salle de bain pour prendre une douche. Puis il entend quelque chose, prend son arme, sort et une fille l’attend dans le lit. C’est le test que nous utilisons tout le temps. Celui qui peut réussir cette scène est le bon pour James Bond. C’est très difficile à faire.