Daniel Craig avait rejeté le rôle de James Bond avant de revenir sur sa décision

Une relation conflictuelle avec le rôle

Tous les acteurs ayant incarné James Bond ont eu une relation compliquée avec ce personnage emblématique. Sean Connery, par exemple, a souvent exprimé son dégoût envers ce rôle, allant jusqu’à dire qu’il aimerait « le tuer ». Ce sentiment s’est perpétué au fil des décennies, avec des acteurs comme Roger Moore qui n’aimaient pas l’utilisation des armes, ou Pierce Brosnan qui regrettait ses « répliques stupides ». Chaque incarnation du 007 a ainsi été marquée par des moments de remise en question et de conflit personnel avec ce personnage iconique.

Les tentatives de sabotage de Daniel Craig

Avant même d’être choisi pour incarner James Bond dans Casino Royale en 2006, Daniel Craig avait déjà décidé qu’il ne voulait pas du rôle. Lors de son entretien avec les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, Daniel Craig s’est montré complètement détaché, presque insultant. Il est arrivé à son audition habillé de manière négligée, sans boutons de manchette, affichant une attitude de défi. Il avouera plus tard que cette approche était un moyen pour lui de saboter ses chances, de refuser ce rôle qu’il jugeait peut-être trop contraignant ou incompatible avec sa vision artistique.

Une tenue négligée qui a convaincu les producteurs

Ironiquement, l’attitude désinvolte de Craig, loin de jouer en sa défaveur, a convaincu les producteurs. Barbara Broccoli, en particulier, a été séduite par l’audace et l’indifférence de Daniel Craig, interprétant sa négligence vestimentaire comme un signe d’assurance. « Il veut le faire« , a-t-elle affirmé après sa rencontre avec l’acteur britannique. Son choix de ne pas porter des boutons de manchette correctement noués a fait naître chez elle la conviction qu’il était parfait pour incarner l’agent secret. Ainsi, ce que Craig pensait être un geste de sabotage est devenu l’élément déclencheur de sa carrière dans le rôle de 007.

Un James Bond plus humain grâce à ses doutes

Malgré ses efforts pour fuir le rôle, Daniel Craig a su imposer sa vision de James Bond. Ses sentiments mitigés envers le personnage ont ajouté de la profondeur à son interprétation. Dans Casino Royale, son James Bond est plus vulnérable et plus humain que jamais, une approche qui a fait de ce film l’un des meilleurs de la saga. Cependant, après le succès de son premier film, Daniel Craig a semblé perdre une partie de cette rage intérieure, adoptant une attitude plus détachée qui a entaché certains de ses films suivants, comme Skyfall. Néanmoins, son parcours montre comment l’opposition au rôle a permis à Craig de redéfinir le personnage de James Bond à sa manière.