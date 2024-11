Daniel Craig, alias James Bond, rejoint le DCU de James Gunn en Sgt. Rock

Daniel Craig, célèbre pour son rôle de James Bond, est sur le point de rejoindre l'univers DC de James Gunn en prenant le rôle de Sgt. Rock.

Tl;dr L’acteur Daniel Craig rejoint le nouveau DC Universe de James Gunn.

Il pourrait participer à un projet Sgt. Rock avec le réalisateur Luca Guadagnino.

Le nouveau DC Universe prépare sa première série de sorties cinématographiques.

Un nouvel univers DC

La nouvelle ère de l’univers DC est sur le point de débuter. James Gunn, célèbre réalisateur, orchestre ce mouvement majeur, et des noms prestigieux s’ajoutent à la liste des collaborateurs. Daniel Craig, bien connu pour son interprétation de l’agent secret James Bond, est le dernier à rejoindre cette constellation de stars.

Le retour de Sgt. Rock

Le projet qui pourrait unir Craig et Gunn n’est autre qu’une adaptation de Sgt. Rock, une figure emblématique de l’univers DC créée par Robert Kanigher et Joe Kubert. L’héroïque soldat de la Seconde Guerre mondiale, apparu pour la première fois en 1959 dans le numéro 83 de Our Army at War, est connu pour sa résistance surnaturelle aux blessures par balle et sa force et endurance exceptionnelles. Il possède également une « Antenne de Combat » qui le prévient des dangers imminents.

Le réalisateur Luca Guadagnino serait aux commandes de ce projet, lui qui a déjà travaillé auparavant avec Craig sur le drame romantique de cette année, Queer. Cependant, aucune information officielle n’a encore été confirmée, et les fans restent dans l’attente.

Les premières sorties

En attendant, le premier volet du nouvel univers DC est sur le point de voir le jour. Dès décembre, les fans pourront découvrir la série animée pour adultes Creature Commandos sur Max. Suivront ensuite les réalisations de Gunn, Superman et Supergirl: Woman of Tomorrow, avec Milly Alcock de House of the Dragon et David Corenswet dans le rôle de l’Homme d’Acier.

Le parcours de Daniel Craig

Concernant Daniel Craig, après avoir incarné le légendaire 007 dans No Time to Die en 2021, il sera à l’affiche de l’adaptation de la nouvelle de William S. Burroughs, Queer, prévue pour le 27 novembre. Il incarne également le super-détective Benoit Blanc dans la franchise de Rian Johnson, Knives Out. Le prochain volet, intitulé Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, est attendu pour 2025.