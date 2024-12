Amazon et Barbara Broccoli en guerre sur l’avenir de James Bond

Le clash entre Amazon et Barbara Broccoli plonge l’avenir de James Bond dans l’incertitude, le géant du streaming cherchant à imposer sa vision de l'espion britannique.

Tl;dr Après l’achat de MGM par Amazon, des tensions éclatent entre le géant du streaming et Barbara Broccoli, la gardienne de l’héritage de James Bond.

Amazon veut exploiter James Bond à travers des séries et spin-offs, tandis que Barbara Broccoli refuse de sacrifier l’intégrité du personnage pour des fins commerciales.

Le développement du prochain film de James Bond est suspendu, Barbara Broccoli cherchant à préserver la vision traditionnelle du personnage face aux ambitions d’Amazon.

Un partenariat compliqué entre Amazon et EON Productions

Depuis qu’Amazon a acquis Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) pour 6,5 milliards de dollars en 2021, le géant du streaming contrôle désormais la franchise James Bond. Pourtant, la collaboration avec Barbara Broccoli, la productrice qui supervise l’univers James Bond via EON Productions, s’annonce difficile. Barbara Broccoli, héritière d’un contrôle familial strict sur l’image de James Bond, s’oppose à l’approche d’Amazon, qui privilégie les décisions fondées sur des algorithmes et des données. Pour elle, l’avenir du personnage ne peut pas se résumer à des chiffres, mais doit reposer sur des instincts créatifs et un storytelling authentique, fidèle à l’esprit du cinéma.

Aucun progrès sur le prochain film de James Bond

Depuis l’accord entre Amazon et MGM, aucune avancée n’a été réalisée sur le prochain film de James Bond. Il n’y a ni scénario, ni acteur désigné pour incarner le célèbre espion. Barbara Broccoli et sa famille, qui considèrent James Bond comme un héritage précieux, prennent leur temps pour trouver la bonne direction. L’absence de progression en dit long sur les tensions internes, Amazon étant pressé d’exploiter la franchise à des fins commerciales, notamment par le biais de séries et de spin-offs, tandis que Barbara Broccoli reste concentrée sur l’intégrité du personnage.

La vision de Barbara Broccoli face aux ambitions d’Amazon

Amazon, de son côté, a des plans ambitieux pour la franchise James Bond, notamment des séries dérivées et des spin-offs. Cependant, Broccoli, farouchement attachée à la vision originelle de James Bond, voit cette expansion comme une menace à l’héritage du personnage. Elle refuse que 007 devienne un simple « contenu » dans l’univers d’Amazon, et son mécontentement est devenu évident lorsqu’un cadre d’Amazon a osé qualifier James Bond de « contenu ». Barbara Broccoli a réagi avec véhémence, allant jusqu’à traiter ces dirigeants d' »idiots » dans des discussions privées, illustrant l’ampleur du fossé entre les deux parties.

L’avenir incertain de James Bond : tensions et décisions cruciales

Le conflit entre Barbara Broccoli et Amazon va bien au-delà de simples choix créatifs. Barbara Broccoli insiste sur la préservation de la dignité du personnage, et cela inclut des décisions cruciales comme le choix de l’acteur qui incarnera James Bond à l’avenir. Bien qu’elle soit ouverte à l’idée d’un James Bond non-blanc, elle reste fermement convaincue que l’espion doit rester britannique et masculin. Tandis qu’Amazon cherche à diversifier les projets autour de 007, Barbara Broccoli maintient que la franchise doit rester fidèle à son identité. Le futur de James Bond semble donc suspendu à l’accord de Barbara Broccoli, et Amazon pourrait devoir patienter encore longtemps avant de pouvoir exploiter pleinement la franchise.