James Bond : pourquoi une série télévisée serait vouée à l’échec ?

Il peut sembler décevant que les producteurs de la franchise James Bond évitent les dérivés télévisés, mais un échec sur le petit écran prouve que 007 a sa place uniquement au cinéma.

James Bond : un héros de cinéma avant tout

Les producteurs de la franchise James Bond ont toujours été réticents aux changements radicaux. Un exemple marquant est leur refus d’imaginer un James Bond féminin, comme l’a confirmé Barbara Broccoli, la productrice exécutive. Dernièrement, en 2021, le producteur Michael G. Wilson a écarté l’idée d’une série télévisée dédiée à l’espion britannique. Un choix confirmé par Broccoli en octobre 2023, pour qui une série télévisée n’est pas une priorité.

Un échec retentissant : Treadstone

Si cette décision peut sembler décevante pour certains, elle est pourtant justifiée. En effet, l’adaptation de l’univers de James Bond à la télévision serait probablement un échec. C’est ce qu’a démontré l’expérience de Treadstone en 2019. Tentative de transposition de l’univers de Jason Bourne à la télévision, la série a été annulée après une seule saison, confirmant la difficulté d’adapter une franchise d’espionnage à la télévision.

Des héros de cinéma inadaptés à la télévision

Les aventures de James Bond, de par leur nature grandiose et leur casting étoilé, ne sont pas adaptées au petit écran. Si Jason Bourne, un personnage moins extravagant et plus réaliste, n’a pas réussi à convaincre à la télévision, les chances de succès de James Bond sont encore plus minces. En effet, une série télévisée basée sur l’univers de Bond serait probablement centrée sur des personnages secondaires, ce qui pourrait rapidement lasser le public.