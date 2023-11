Christopher Nolan ne réalisera pas le prochain film James Bond

Le réalisateur britannique Christopher Nolan met fin aux spéculations selon lesquelles il pourrait être amené à travailler sur la licence James Bond pour EON Productions et Amazon MGM Studios.

Si plusieurs des succès de Christopher Nolan sont empreints d’une ambiance 007, notamment Tenet et Inception, celui-ci a affirmé qu’il n’a jamais été en discussions avec les producteurs de James Bond alors que son dernier succès, Oppenheimer, bat des records en tant que film lié à la Seconde Guerre mondiale et biopic le plus rentable, ayant récolté 950 millions de dollars dans le monde entier depuis l’été :

Hélas, ces rumeurs ne sont pas fondées.

Les fans de Christopher Nolan sont devenus frénétiques après que plusieurs sites de divertissement ont rapporté en octobre dernier que le réalisateur était en pourparlers pour réaliser “deux ou trois” films pour la licence James Bond et qu’il était d’accord “en principe” pour réaliser des films qui replaceraient 007 dans l’époque originale des romans de Ian Fleming datant des années 1950. Et Nolan lui-même a depuis longtemps laissé entendre qu’il serait partant.

Pas de James Bond par Christopher Nolan

Christopher Nolan a révélé dans une interview accordée au magazine américain érotique Playboy en 2017 qu’il était resté en contact avec les producteurs de James Bond, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, et qu’il serait “certainement” prêt à s’occuper d’un film de la franchise à succès :

J’aime profondément le personnage, et je suis toujours excité de voir ce qu’ils en font. Peut-être qu’un jour cela fonctionnera.