James Bond chez Amazon MGM, un premier signal plutôt rassurant

Amazon MGM affine enfin sa stratégie pour le prochain James Bond. L’équipe créative impressionne, mais le vrai test reste le choix du nouveau 007.

En bref Amazon MGM avance enfin sur le prochain Bond

Denis Villeneuve mène une équipe très solide

Le casting du nouveau 007 reste décisif

Le prochain James Bond sort doucement du flou. Après des semaines surtout marquées par les rumeurs de casting, Amazon MGM commence à préciser sa méthode, et pour une franchise de cette taille, ce n’est pas un détail. On pouvait craindre un pilotage très industriel. Pour l’instant, le studio envoie plutôt le message inverse.

Une machine créative déjà très lourde

Sur le podcast de Variety, Mike Hopkins, patron de Amazon MGM Studios, a expliqué que la première étape avait consisté à recruter les meilleures personnes possibles pour lancer ce nouveau chapitre de Bond. Et la liste a du poids, clairement.

On retrouve Denis Villeneuve, Amy Pascal, David Heyman et Steven Knight. Vu de loin, c’est une équipe qui coche beaucoup de cases sans donner l’impression d’un assemblage au hasard. Villeneuve termine sa trilogie Dune cette année, après avoir réussi là où d’autres studios s’étaient cassé les dents. Pascal, elle, a déjà accumulé trois nominations aux Oscars comme productrice.

Le profil de Heyman dit aussi quelque chose du projet. Il a produit tous les films Harry Potter, les deux Paddington, Once Upon a Time in Hollywood et aussi le carton Barbie en 2023. Quant à Steven Knight, scénariste de Eastern Promises et créateur de Peaky Blinders, il apporte une idée assez nette du récit, du rythme et du personnage.

Amazon veut un Bond qui dure

L’autre information, moins spectaculaire, mais sans doute plus importante, concerne la vision du studio. Mike Hopkins a expliqué que Amazon MGM cherchait à comprendre comment faire entrer James Bond dans un nouveau chapitre, tout en gardant le personnage pertinent pour longtemps.

Dit autrement, le studio ne cherche pas seulement un bon premier film. Il cherche un 007 capable d’installer un cycle entier. La production reste encore au début du processus, puisque Hopkins a comparé l’avancement du projet à la première manche d’un match de baseball, encore dans sa partie basse. Bref, rien n’est proche d’un tournage immédiat.

Le casting va décider du ton réel

C’est là que tout se joue. Amazon MGM a déjà admis vouloir un Bond plus jeune, assez jeune pour porter quatre ou cinq films sur une dizaine d’années. L’idée peut rassurer sur la cohérence. Elle peut aussi inquiéter ceux qui redoutent une réinvention trop brutale.

Pour le rôle, plusieurs noms circulent, dans un ordre qui dit surtout une chose, le studio regarde des acteurs capables de s’installer. Theo James, Jacob Elordi, Harris Dickinson et Callum Turner font partie des favoris évoqués. Avec une équipe pareille derrière la caméra, le film a de quoi être au moins très intéressant. Mais vous le savez, sur Bond, le vrai verdict viendra quand un visage incarnera enfin cette stratégie sur plusieurs années.