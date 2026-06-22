Henry Cavill n’aura sans doute pas Bond, et c’est un vieux dossier qui le rappelle

Trop âgé pour le nouveau Bond selon les critères évoqués, Henry Cavill voit resurgir un autre regret, la suite avortée de The Man from UNCLE.

Une suite de The Man from UNCLE existait sur le papier

Henry Cavill paraît trop âgé pour devenir James Bond

Guy Ritchie reste sa meilleure piste côté espionnage

Un détail résume assez bien la situation de Henry Cavill dans le cinéma d’espionnage, le rôle qu’il pouvait tenir hors de Bond avait déjà un début de suite, puis plus rien. D’après Armie Hammer, son partenaire dans The Man from UNCLE, un second film était en écriture en 2017. Le projet n’a jamais abouti.

Une porte de sortie qui n’a jamais vraiment existé

Pour Cavill, c’était pourtant une option logique. Dans le remake cinéma de 2015, il incarnait Napoleon Solo, un agent au charme très calibré, avec ce mélange de froideur, d’élégance et de second degré qu’on associe vite à l’imaginaire James Bond. Pas une copie, mais clairement un cousin.

Et ce n’était pas un univers sorti de nulle part. The Man from UNCLE venait d’une série de MGM diffusée sur NBC entre 1964 et 1968, sur quatre saisons, avec Robert Vaughn en agent américain Napoleon Solo et David McCallum en agent soviétique Illya Kuryakin. Le film gardait cette toile de fond, se déroulait en 1963, et racontait comment les deux hommes finissaient par travailler ensemble avant de quitter leurs gouvernements pour rejoindre UNCLE. À la mise en scène, Guy Ritchie.

Pourquoi Cavill s’éloigne de Bond

Pendant ce temps, le vrai dossier Bond avance ailleurs. Le casting du prochain film est en cours, et l’équipe de production chez Amazon MGM a donné deux lignes directrices, un acteur avec du sex-appeal, mais aussi assez jeune pour porter la saga pendant plus d’une décennie.

C’est là que ça se complique pour Henry Cavill. Le premier critère, il l’a sans débat. Le second, visiblement non. Vous voyez le paradoxe, l’acteur reste l’un des favoris des fans, mais l’industrie raisonne sur la durée, presque comme on planifie une série à long terme.

Le poids d’un film au succès trop limité

Le vrai mur, quand même, c’est surtout l’économie du premier film. The Man from UNCLE a rapporté environ 95 millions d’euros (110 M$) pour un budget situé entre 65 et 73 millions d’euros (75 à 84 M$). Pour une production de ce calibre, c’était trop juste pour lancer une suite sereinement.

L’accueil n’a pas renversé la table non plus. Le film affiche 68 % sur Rotten Tomatoes côté critique, contre 73 % côté public. Résultat, des attentes, oui. Un élan suffisant pour relancer la machine, pas vraiment.

Le tandem Cavill-Ritchie continue malgré tout

Il y a aussi un autre facteur, plus brutal. Les scandales visant Armie Hammer l’ont sorti du paysage hollywoodien, ce qui rend encore plus improbable un retour à ce duo. De son côté, Cavill a déjà expliqué qu’une suite semblait peu probable, même s’il avait aimé faire le film.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En 2024, Cavill a retrouvé Guy Ritchie sur The Ministry of Ungentlemanly Warfare, puis les deux sont revenus à l’espionnage avec In the Grey, attendu en 2026. Bref, si UNCLE reste au placard et si Bond lui échappe, la piste la plus crédible pour Cavill tient peut-être dans cette alliance avec Ritchie. Pas le costume officiel, mais encore une vraie place dans ce cinéma-là.