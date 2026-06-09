Star Wars cale déjà: The Mandalorian & Grogu glisse hors du top 5

Le film Star Wars tiré de la série Disney+ s'effondre dès son troisième week-end. Et la concurrence de l'été 2026 ne lui laisse presque plus d'air.

En bref The Mandalorian and Grogu chute au sixième rang

Le troisième week-end tomberait à environ 9 euros millions

L’été 2026 le pousse déjà vers la sortie

On attendait un vrai retour de Star Wars au cinéma. On regarde surtout une sortie qui décroche très vite. Pour un univers absent des salles depuis sept ans, c’est un signal assez rude.

Le retour au cinéma n’a pas créé l’élan attendu

Avec The Mandalorian and Grogu, Disney+ espérait prolonger en salles une série forte de trois saisons et déjà bien installée chez les fans. Sauf que le passage du streaming au grand écran n’a visiblement pas suivi. Le film, douzième long-métrage live-action de Star Wars, a bien pris la première place lors de son lancement, mais son premier week-end à environ 75 millions d’euros (81,7 millions de dollars) est devenu le plus faible démarrage de toute la saga au cinéma.

Et la suite a été encore plus parlante. Dès son deuxième week-end, The Mandalorian and Grogu était déjà retombé à la troisième place du box-office.

Le troisième week-end confirme une vraie chute

Cette fois, le décrochage prend une autre dimension. D’après Deadline, le film ne devrait rapporter qu’environ 9 millions d’euros (10 millions de dollars) sur trois jours pour son troisième week-end, soit une baisse de 59% par rapport au week-end précédent.

Résultat, The Mandalorian and Grogu glisserait à la sixième place. Et ce n’est pas juste une mauvaise passe. La source parle du film Star Wars sorti des cinq premiers le plus rapidement depuis sa date de sortie. Pour une franchise bâtie sur la durée et le bouche-à-oreille, ça pique quand même.

Une concurrence qui l’a écrasé, même hors de son contrôle

Le problème ne vient pas seulement de son démarrage raté. Il y a aussi ce que le film n’a pas maîtrisé. Obsession, sorti une semaine plus tôt, s’est transformé en succès surprise, porté par un bouche-à-oreille que The Mandalorian and Grogu n’a jamais trouvé. Dans le même temps, l’accueil plutôt tiède du nouveau Star Wars n’a pas aidé.

Puis Backrooms a débarqué et a fait mieux que prévu dès son premier week-end. En deux semaines, l’adaptation de la série YouTube cumule déjà environ 124 millions d’euros (135 millions de dollars) au box-office domestique, presque au niveau de The Mandalorian and Grogu et ses environ 143 millions d’euros (155,8 millions de dollars).

Comme si cela ne suffisait pas, Masters of the Universe, pourtant lui aussi en échec au lancement, a récupéré les écrans IMAX du film. Et l’agenda qui arrive ferme la porte à tout rebond, avec le nouveau film de Steven Spielberg, Disclosure Day, puis Toy Story 5 la semaine suivante. En gros, l’été 2026 ne lui laisse déjà plus beaucoup de place.